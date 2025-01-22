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    小王冒充老公陪妻簽字流產 人夫怒索賠500萬被駁回

    小王冒充老公陪妻簽字流產，人夫怒索賠500萬。（情境照）

    小王冒充老公陪妻簽字流產，人夫怒索賠500萬。（情境照）

    2025/01/22 09:04

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣彭姓男子無意間發現妻子手機中，有婦產科流產紀錄，才知妻子與小王藕斷絲連交往數年，懷了對方的種，才由小王假冒配偶之名，在婦產科簽字同意流產，彭男氣炸，向小王求償500萬元，然而新竹地院法官認為，彭男沒有證據證明妻子懷的是小王的種，駁回全案。

    結婚14年的彭男說，許男明知妻子陳女已婚，竟於105年2至3月間，在新竹縣新豐鄉旅館發生性行為，其後持續交往，期間陳女前往許男住處7至8次，每次3至4小時，直至105年12月間，許男家人得知陳女已婚，許男與陳女因而分手。

    106年2至3月間，二人恢復聯繫，並發生1次性行為；又於107年5月間出門吃飯，於108年間再次發生性行為。之後斷斷續續維持聯繫，平均每月在新竹縣新豐鄉或新竹市旅館發生1至2次性行為。

    110年間二人發生性行為，導致陳女懷孕，於111年1月11日，二人前往婦產專科診所，許男冒稱是陳女老公名義，在藥物流產同意書配偶欄簽名表示同意，以利陳女完成藥物流產。

    彭男於去年4月無意間翻看陳女手機，才知上情，憤而向許男求償500萬元。許男聲稱認識陳女時不知她已婚，經家人轉知後，旋即毅然決然分手。111年初陳女苦苦哀求他陪同前往婦產專科診所，他悍然拒絕，然陳女稱其身體極度不適，無人陪同，不敢前往婦產專科診所就醫，他出於惻隱之心，始答應陪同，但不知陳女是做流產手術，且陳女懷孕不是他的種。

    法官調查，診斷證明書僅記載：「妊娠5週半」、「病人進行選擇性藥物流產」等語；該搜尋紀錄手機畫面擷圖亦僅顯示曾搜尋「新竹哪家婦產科好」、「懷孕週期算法」、「排卵期過了會懷孕嗎」等語，經無從證明該胎兒是否自許男受胎。

    由於彭男無法提出證據，法官只能將全案駁回。

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