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    流出管制藥品、竄改病歷 竹縣精神科醫師被判刑

    竄改病歷補漏洞，精神科醫師被判刑。（記者蔡彰盛攝）

    竄改病歷補漏洞，精神科醫師被判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/01/22 08:43

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣某精神科診所將四級毒品藥物流出販售，衛生局前往稽查時發現數量不對，醫師與櫃台女員工竟聯手竄改病歷，新竹地院依行使業務登載不實文書罪將二人判刑。

    法官調查，新竹縣某精神科診所櫃台人員傅女，知悉使蒂諾斯錠、安保舒眠錠、樂必眠錠均為第四級毒品暨管制藥品，竟利用任職診所得以取得藥品之便，於未經醫師依法開立處方並由藥師依處方調劑情形下賣給民眾。

    110年間新竹縣政府衛生局執行安眠類管制藥品稽核專案計畫，前往診所稽查時發現安保舒眠錠結存藥物數量不符，短少514錠，醫令藥物數量更短少達1963錠，稽查人員察覺有異後，遂將差異情形記載於管制藥品實地稽核現場紀錄表內，並命診所補正。

    郭姓醫師與傅女為掩飾管制藥品短少，竟偽造患者前往拿藥紀錄，並以誤植為由，謊稱管制藥品安保舒眠錠短少情形。

    新竹縣政府衛生局承辦人於收受診所補正資料後，仍發覺資料有異，如領藥間隔天數小於原調劑天數患者達11名，就醫序號空白者患者達31名，再度命診所補正並說明異常情形。

    郭姓醫師與傅女竟於患者病歷資料旁加註虛偽就診說明，足生損害於患者病歷資料及主管機關對於管制藥品管理之正確性。

    新竹地院依行使業務登載不實文書罪將郭姓醫師判刑11月、傅女8月，均得易科罰金。

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