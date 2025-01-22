中風婦人吃年糕噎死 外籍看護與家屬和解判緩刑

印尼籍看護艾妮讓中風婦人吃年糕未看顧，婦人噎死。（資料照）

2025/01/22 06:12

〔記者王捷／台南報導〕印尼籍看護艾妮（譯名）去年農曆大年初六將年糕給70多歲的中風婦人吃，卻未在旁看顧，導致中風婦噎食不治。台南地方法院認定過失致死，判處艾妮5月徒刑、緩刑2年，考量她與家屬和解，未判處艾妮遣返出境。

艾妮受聘到婦人家，負責照料她日常生活起居，卻忽視婦人高齡、中風10多年、牙齒缺損以及咀嚼能力不佳的特殊情況，讓婦人吃年糕噎住氣管，經送醫搶救仍於當晚7時許不治身亡。

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法院審理時認為，艾妮身為專職看護，應了解被照顧者進食的風險，並注意其飲食安全，她在提供年糕後離開婦人身旁，未盡看顧責任，導致婦人發生意外，因此艾妮的過失行為與婦人的死亡具有相當因果關係。

不過，艾妮平日對婦人多悉心照顧，但僅履職2個多月即發生此事，艾妮在偵查與審理期間均坦承過失，並與婦人家屬以5萬和解，獲家屬諒解。因此合議庭採信艾妮是過失犯罪，案發後態度悔過，無再犯可能，判處有期徒刑5月，可以易科罰金，並宣告緩刑2年。

針對是否驅逐出境，南院以刑法95條規定指出，驅逐出境應依個案情節具體考量，避免過度限制外籍人士居住自由，應基於保障社會安全的必要性謹慎執行。艾妮雖犯下過失致死罪，但犯罪情節不具危害性，也獲家屬原諒，無需以遣返處分剝奪其居住自由。

台南市消防局建議，自救時可用「哈姆立克法」，將拳頭置於肚臍上方，另一手握拳，快速向內上方推壓，或用椅背等固定物頂住腹部用力撞擊。救人時，站在患者背後，雙手環抱腰部，一手握拳置於肚臍上方，另一手握住拳頭，向內上方擠壓，重複動作至異物排出。平時應提醒高風險者進食時細嚼慢嚥，避免進食硬質或黏稠食物，防範意外發生。

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