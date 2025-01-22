基警添購AI巡防系統建功 即時揪出違法車牌

基隆市警察局添購的「AI巡防系統」可助警迅速查緝違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

2025/01/22 00:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕偽造車牌全台橫行，且有許多違規車主未規定將車牌繳回，仍持續違規上路。基隆市警察局為了打擊不法，特別採購建置30套「AI巡防系統」。員警只需要駕駛裝有設備巡邏車上路，就能透過車上鏡頭自動辨識道路上車輛，即時比對資料庫，揪出違法車牌，相較以往需要逐筆車號輸入查詢，更為便捷迅速，大大提升警察查緝效能。

基隆市警察局交通隊組長李文雄指出，據統計去年全國調、註銷車牌案件高達4萬4032件，其中屬於台北市監理所基隆監理站管轄的部分，共有964件，但當中有高達7成的車主尚未依規定將違規車牌繳回，持續違規上路。

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因此，審計部基隆市審計室查核發現，基隆市警察局雖積極運用科技執法設備輔助稽查交通違規案件，惟因牌照異常車輛無法完成逕行舉發程序，致是類車輛肆無忌憚一再違規，因此要求監理站及警察局加強查緝。

基隆市警察局便於去年完成採購建置30套「AI巡防系統」，運用科技設備，就能自動辨識車號、即時比對，加速尋找失竊、註銷及號牌異常車輛。

李文雄表示，前年舉發道路交通管理處罰條例第12條（無效號牌）違規計356件，去年在AI巡防系統幫助下取締量能增加至610件。今年1月1日起，迄20日止，已經查獲50件違規車輛，均當場查扣車牌並拖吊移置保管。

基隆市警察局指出，未來將持續針對「使用偽造、變造、吊銷、註銷之牌照」、「報廢登記之汽車仍行駛」，以及「汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車」等違規案件加強巡查、取締，呼籲民眾遵守交通法規，勿存僥倖心態違規（法）駕車上路。

經AI系統比對後，違規車輛無所遁形。（記者吳昇儒翻攝）

「AI巡防系統」幫助警方能迅速揪出違規車輛。（記者吳昇儒翻攝）

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