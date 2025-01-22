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    少女與男網友偷嚐禁果！女爆母算塔羅牌查知 占卜師稱有可能

    未滿14歲的少女小怡告訴林姓男網友說，其母是占卜師用塔羅牌算出他們兩人有發生性關係，只好全盤托出。圖為塔羅牌示意圖。（民眾提供）

    未滿14歲的少女小怡告訴林姓男網友說，其母是占卜師用塔羅牌算出他們兩人有發生性關係，只好全盤托出。圖為塔羅牌示意圖。（民眾提供）

    2025/01/22 00:01

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南一名林姓成年男子玩網路遊戲結識不到14歲的女網友小怡，林男約女方到住處合意發生性關係。後來，小怡用LINE告訴林，其母是占卜師，用塔羅牌查出此事，她只好都說了。林回話雖未說出承認性交一事，但提到小怡家人怎會知道？願意面對女方父母。台南地院以此認定林男與幼女性交罪，判他3年6月徒刑。

    對於小怡指母親是占卜師算出她與林男上床一事，台南一名占卜師小柳老師說明，依其經驗，用塔羅牌確有可能算出有無發生性關係，像如是算出惡魔牌加上戀人牌，就是發生性關係之意。但其實，年幼少女有無跟他人發生性行為？父母親可能觀察得出來；另外，父母基於管教權勢也能逼問小怡說出有無與其他男性發生性關係。

    判決指出，林男是在2024年1月中旬認識小怡，接著於同年1月25日上午約女方到他家，兩人合意發生性關係，小怡父親得知後怒告林男。但林男矢口否認與小怡上床發生性行為。

    在事發後，小怡傳LINE訊息給林男說，因為其母是占卜師，用塔羅牌查知此事，只好說出發生性行為的事，其父說要提告，「真的很對不起你」。

    林男詢問指「為何家人會突然知道？怎麼會搞成這樣，要不要我去面對你爸爸，找你家人聊聊，跟他們解釋一下，我不會閃躲，會面對你們，就是想照顧好你而已」。小怡回說，「你有想好怎麼解釋嗎？你會負責嗎？」林男再回稱「我抗」。

    法官表示，林男在檢方訊問時對「我抗」的說法解釋說，是小怡父母知道他們在談網戀，若發生什麼事，「我來扛」。依林男所述，「我抗」是「我扛」之意，表示要負起責任的意思，足認林男確與小怡發生性關係，其辯解難以採信。

    且從林男與小怡的LINE對話，當時林男在意的是小怡家人怎會知道他與小怡發生性關係一事，而非否認他與女方有發生性行為，所以林男辯護人替林男辯解說法，也難憑採。法官強調，因為林男與未滿14歲的少女發生性關係，戕害少女身心健康甚大，犯後又飾詞否認、毫無悔意，未彌補其過錯及與小怡、父母也未達成和解，犯後態度不佳，因此判林男3年6月徒刑，還可上訴。

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