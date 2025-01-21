為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕男自撞還波及多元計程車 3人受傷送醫

    宋男酒駕自撞（左白車），並波及一輛多元計程車（右白車），造成3人受傷。（民眾提供）

    宋男酒駕自撞（左白車），並波及一輛多元計程車（右白車），造成3人受傷。（民眾提供）

    2025/01/21 22:29

    〔記者歐素美／台中報導〕33歲宋姓男子酒後駕駛轎車行經台中市潭子區中山路，超車時不慎自撞中央分向島頭後，車身向右側翻覆，失控波及另一部行駛中的轎車，造成駕駛張女及乘客江男受傷送醫，幸無大礙，警方依公共危險罪嫌將宋男移送台中地檢署偵辦。

    這起車禍發生在20日上午11時30分左右，宋男（33歲）駕駛轎車沿台中市潭子區中山路三段往北屯方向，從中間車道向左超車，不慎自撞中央分向島後，車身向右側翻覆，波及行駛中的多元計程車，造成駕駛張女（54歲）及乘客江男（50歲）手腳擦挫傷，宋男鎖骨骨折，經送往豐原醫院治療，幸無大礙。

    宋男車輛全車嚴重受損，張女車輛則車頭受損。警方依規定到場處置，經檢測宋男有酒精反應，酒測值超標，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    警方呼籲，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，民眾切勿以身試法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    宋男的車輛幾近全毀 。（民眾提供）

    宋男的車輛幾近全毀 。（民眾提供）

    多元計程車車頭受損。（民眾提供）

    多元計程車車頭受損。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播