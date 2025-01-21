酒駕男自撞還波及多元計程車 3人受傷送醫

宋男酒駕自撞（左白車），並波及一輛多元計程車（右白車），造成3人受傷。（民眾提供）

2025/01/21 22:29

〔記者歐素美／台中報導〕33歲宋姓男子酒後駕駛轎車行經台中市潭子區中山路，超車時不慎自撞中央分向島頭後，車身向右側翻覆，失控波及另一部行駛中的轎車，造成駕駛張女及乘客江男受傷送醫，幸無大礙，警方依公共危險罪嫌將宋男移送台中地檢署偵辦。

這起車禍發生在20日上午11時30分左右，宋男（33歲）駕駛轎車沿台中市潭子區中山路三段往北屯方向，從中間車道向左超車，不慎自撞中央分向島後，車身向右側翻覆，波及行駛中的多元計程車，造成駕駛張女（54歲）及乘客江男（50歲）手腳擦挫傷，宋男鎖骨骨折，經送往豐原醫院治療，幸無大礙。

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宋男車輛全車嚴重受損，張女車輛則車頭受損。警方依規定到場處置，經檢測宋男有酒精反應，酒測值超標，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，民眾切勿以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

宋男的車輛幾近全毀 。（民眾提供）

多元計程車車頭受損。（民眾提供）

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