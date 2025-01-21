1/21 大樂透連14摃下期衝4.5億！今彩539頭獎落高雄

1月21日開獎的第1140000018期今彩539開出1注，第114000006期大樂透頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/21 22:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1月21日開獎的第114000018期今彩539頭獎由高雄市大寮區大寮路607號1樓「賀野彩券行」開出，每注可得800萬元。第114000006期大樂透頭獎摃龜，已連續14期摃龜，台灣彩券公司預估，下期（24日）大樂透開始春節加碼，頭獎累積金額上看4.5億元。

第114000006期大樂透中獎號碼「06、21、35、36、38、42。特別號：22」頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得92萬1672元；參獎共62注中獎，每注可得4萬8027元；肆獎共147注中獎，每注可得1萬3022元；伍獎共3141注中獎，每注可得2000元；陸獎共4002注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬526注中獎，每注可得400元；普獎共5萬3214注中獎，每注可得400元。

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第114000006期49樂合彩中獎號碼為「06、21、35、36、38、42」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共119注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3744注中獎，每注可得1250元。

第114000018期今彩539中獎號碼為「01、14、18、19、22」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6395注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4387注中獎，每注可得50元。

第114000018期39樂合彩中獎號碼為「01、14、18、19、22」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共197注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9471注中獎，每注可得1125元。

第114000018期3星彩中獎號碼為「670」，壹獎共48注中獎，每注可得5000元。

第114000018期4星彩中獎號碼為「1553」，壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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