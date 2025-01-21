高市里長涉私吞公款不成立 改判免囚付國庫20萬

高市蘇姓里長涉嫌侵吞公款，被高雄高分院改判免囚。（記者鮑建信攝）

2025/01/21 22:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蘇姓里長被控私吞公款8萬元，被地院依貪瀆等罪判囚，高等法院高雄分院則認為他並未侵佔公款，改依偽造文書罪，從輕量處易科刑半年，予以緩刑3年，需支付國庫20萬元。

檢方指出，2021年中秋節前某日，前鎮區蘇姓里長召集鄰長開會討論循例辦理中秋節慶祝等事宜時，並因中油10萬元補助款不夠支付，與會的劉姓鄰長於是主動發起自由樂捐，有30人捐款共8萬6000元。

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身兼社區發展協會理事長的蘇男，竟指示社區出納，涉嫌依社區名義製作捐款收據，甚至將這筆錢中飽私囊，涉嫌偽造文書和貪瀆罪。

此外，蘇姓里長購買中秋節活動所需2190個蛋糕，另涉嫌向其他廠商索取空白發票，持向中油核銷補助款，又觸犯偽造文書罪。

高雄地院依貪瀆罪和偽造文書罪，分別判處蘇有期徒刑1年半和易科刑4月，他不服上訴。

高雄高分院調查，認為8萬多元，蘇用於中秋節活動、「慶祝春節活動」、「慶祝兒童節活動」等，並未私吞或挪用，僅依偽造文書罪論處，判處徒刑3月。至於索取空白發票部分，則判決上訴駁回，兩罪併執行刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，宣告緩刑3年，需支付國庫20萬元，仍可上訴。

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