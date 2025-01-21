大埔強震台南楠西牆塌鋼筋外露 民眾嘆：不敢回屋睡覺

原本隔開樓梯與廚房之間的整面牆壁倒塌，鋼筋外露。（記者王姝琇攝）

2025/01/21 19:57

〔記者王姝琇／台南報導〕嘉義大埔今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成台南楠西區多處民居及校舍嚴重災損，市長黃偉哲陪同行政院長卓榮泰前往勘災。民眾嘆，到現在仍不敢回屋裡睡覺。

徐姓民眾地震當下遭屋頂崩落石塊砸到頭破血流，縫6針後隨即出院欲整理家園，屋內到處都還殘留血跡，讓人看了怵目驚心，徐姓居民說，突然一陣天搖地動根本來不及逃，至今仍心有餘悸，但回到家才發現幾乎完全崩裂，無法整理，目前暫住兄長家。黃偉哲也率先給予3萬元慰問金。

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國軍也出動協助居民清理家園，現場民眾說，清晨地震後就不敢回屋內待太久，趁隙把東西都搬出馬路邊，全家就待在外面深怕餘震又來；隔壁鄰居則形容，地震當下衝出門，再回頭看整個廚房牆壁全塌，鋼筋外露，「遇到這種狀況，真是嚇壞了！天亮後開始整理，國軍也來幫忙。」

現場整排10多戶民宅磁磚剝落、屋內出現大裂縫，陳姓居民說，當下傳來轟的一聲，水塔倒塌、水管破裂，至今仍無水可用；2、3樓家具倒的倒、移位的移位，到現在仍不敢回屋裡去睡覺。

社會局長盧禹璁說，受傷民眾第一時間已將其送往醫院進行治療，其餘災區居民則進行相關收容安置作業，目前楠西老人文康活動中心收容達17人，共14個單位參與救災，總動員達326人。

市府表示，已派員針對較密集嚴重的區域進行屋損調查，較嚴重包括東勢里、鹿田里、楠西里、照興里，另收容災民若確定住家安全，即可陸續返家，清潔隊也將配合國軍協助家園復原清潔。

卓榮泰表示，無論立法院、行政院怎麼討論預算，對於提供人民的保障與措施，樣樣都不會少。對於第一時間投入救災的警消、醫護與軍警人員，他特別表達感謝，並肯定黃偉哲市長在災後即時應變與危機處理能力，後續中央將持續支援台南復原作業，讓人民皆能溫暖安心地過好年。

黃偉哲強調，非常感謝中央、行政院與其他縣市首長對台南的關心與協助，也謝謝卓院長親自南下視察，給予台南市民很大的鼓舞，期望在中央地方攜手協力下，儘快幫忙災民度過艱困時期。

國軍出動協助居民清理家園。（記者王姝琇攝）

災情最嚴重的楠西區民族路157巷，屋舍內家具東倒西歪。（記者王姝琇攝）

楠西區民族路157巷民宅倒塌已貼出紅單。（記者王姝琇攝）

災情最嚴重的楠西區民族路157巷，整排舊屋舍無一倖免。（記者王姝琇攝）

徐姓民眾遭自家屋頂崩落石塊砸到頭破血流，市長黃偉哲給予3萬元慰問金。（記者王姝琇攝）

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