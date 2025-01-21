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    首頁　>　社會

    大閘蟹輸入許可涉造假 海鮮直播主「福哥」也受害

    彰化羅姓男子販賣大閘蟹，卻上網下載類似許可文件，以假換真賺取差價，彰化地檢署依利用加重詐欺取財罪、偽造公文書等罪嫌起訴。（記者陳冠備攝）

    彰化羅姓男子販賣大閘蟹，卻上網下載類似許可文件，以假換真賺取差價，彰化地檢署依利用加重詐欺取財罪、偽造公文書等罪嫌起訴。（記者陳冠備攝）

    2025/01/21 19:37

    〔記者陳冠備／彰化報導〕知名海鮮直播主「福哥」委由李姓兒子向羅男訂購2498隻進口大閘蟹，進行直播拍賣，最後大閘蟹販售一空，卻遭人檢舉大閘蟹來源造假，彰化地檢署近日偵結，將羅男依利用加重詐欺取財罪、偽造公文書等罪嫌起訴。福哥嚴選直播平台表示，他們也是受害者，一切交由司法審理。

    起訴書指出，李男預計在2022年11月14日利用網路直播販賣大閘蟹，直播前10天向羅男訂購2498隻（266.4公斤重），共計34萬992元，李男同時要求羅男需附上衛福部食藥署檢驗合格及輸入許可通知書，羅男卻自行從網路下載類似許可文件給李男，還刻意註記「同意授權福哥使用」李男不疑有他，於14日進行直播販售該批大閘蟹。

    起訴書指出，有民眾發現，其許可通知號碼與申請內容不相符，有偽造文書之嫌，因此向彰化縣衛生局檢舉，彰化地檢署獲報追查，羅男坦承有上網自行下載類似的許可文件給李男，但否認有詐欺之嫌，因為不想讓李男知道供應商是誰，才提供樣張。

    檢方認為，羅男知道李男是網路直播主，販售其漁獲商品必須提供輸入許可證明，以及來源證明，這是交易常識，為了避免洩漏進貨來源，卻不願提供合格證明，有違常情，且李男匯款的對象就是其上游供應商，如此操作刻意隱瞞不法行為，更證明有詐欺犯意，因此將羅男提起公訴，並沒收貨款34萬992元。

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