侵占郵票獲利131萬 桃園觀音公所雇員判2年半

桃園市觀音區公所許姓約雇人員侵占郵票賣集郵社獲利131萬元，桃園地院判刑2年6月。（記者余瑞仁攝）

2025/01/21 17:14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市觀音區公所許姓約雇員，負責國民年金與機場回饋金等業務，卻侵占業務上保管的郵票，以8.5折至9折價格賣給不知情集郵社，不法獲利逾131萬元，桃園地院今依侵占公有財物罪將許男判處2年6月徒刑，繳回款項沒收。

判決指出，43歲的許男為桃園市觀音區公所社會課約雇人員，負責國民年金及機場回饋金等業務，為具有法定職務權限的公務員；許男因公務需郵寄國民年金、機場回饋金噪音補助居民醫療保健費、物資發放等相關公支宣導、通知單及民眾回郵信封，卻於2013年12月26日起至2021年8月4日間，透過請款購買郵票，將部分所保管郵票侵占入己，並以郵票面額8.5折至9折價格，賣給不知情的集郵社負責人29次，不法所得達131萬7399元。

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合議庭審理認為，許男經法務部廉政署調查後移送桃園地檢署偵辦，偵、審過程中均坦承犯行，並繳回不法所得，合議庭依貪汙治罪條例第8條第2項前段減輕其刑。

合議庭另審酌，許男自白認罪，繳回犯罪所得，並進行多項公益捐款及至醫院擔任志工等，深具悛悔之意，犯後態度佳，依其行為危害情節，雖獲減刑寬典，仍有情輕法重之憾，因此再依刑法第59條規定減輕其刑，經綜合審酌其犯罪情節及學歷、智識程度與經濟狀況等情狀，審結判處2年6月徒刑。可上訴。

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