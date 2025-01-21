菲籍遊客平溪十分車站侵入鐵道遭擦撞 遭函送裁處

菲律賓籍女遊客遭台鐵平溪支線4831次區間車，於十分車站旁軌道擦撞。警方表示，經調查，傷者是因拍照不慎侵入軌道路線，全案調查後，依違反鐵路法第57條，將函送移請交通部鐵道局裁處。（資料照）

2025/01/21 17:08

〔中央社〕一名菲律賓籍女遊客20日下午在新北市平溪遊玩時，疑因拍照侵入軌道遭行駛的台鐵列車擦撞，消防將她送醫治療。鐵路警察今天表示，調查後將依違反鐵路法函送交通部鐵道局裁處。

新北市府消防局下午回應中央社記者詢問，對這起台鐵平溪支線行車事故案，消防表示，20日下午約4時37分接獲救護報案稱，平溪區有年紀約30歲的女性患者，頭部有3至5公分撕裂傷，意識清醒，送基隆長庚醫院治療。

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據了解，依據當地店家監視器拍下的畫面顯示，女子遭撞擊前，先在當地商家前空地自拍，接著將手機交給另外1名友人幫她拍照。當列車即將通過進站時，想拍攝她與列車同框照片，未料，女子張開雙臂時遭列車碰撞倒地受傷。

鐵路警察局下午表示，瑞芳派出所獲報後到場，傷者是菲律賓籍女遊客，遭台鐵平溪支線4831次區間車，於十分車站旁軌道擦撞。

警方說，女遊客頭部、胸部及骨盆等多處受傷，意識清楚，暫無生命危險，送往基隆長庚醫院救治。經調查，傷者是因拍照不慎侵入軌道路線，全案調查後，依違反鐵路法第57條，將函送移請交通部鐵道局裁處。

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