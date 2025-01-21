險象環生！台74線騎士掉手機 竟走中央分隔島沿路找

蔡姓騎士（紅圈處）走回中央分隔島找iPhone。（讀者提供）

2025/01/21 17:11

〔記者黃旭磊／台中報導〕台74線（台中環線）分隔島深夜驚見人影，2名重機騎士騎車掉iPhone，竟徒步沿中央分隔島走3公里，找到iPhone時已被快車道通行車輛壓壞，烏日警方表示，2名男子穿深色衣服行走快車道，警方接獲15通報案電話稱「太危險了，差點撞到」，行為已違反道路交通管理處第33條規定，開罰6千元以下罰鍰。

烏日警分局表示，16日深夜10時28分許獲報，有兩名男子逆向行走在台74線快速道路上，員警沿線搜尋於2.2公里往彰化方向，發現鄭男（24歲）、蔡男（22歲）身著深色衣服，沿燈光昏暗快速道路中央分隔島旁找手機，往來車輛呼嘯而過險象環生。

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兩人找到iPhone已遭快車道行車壓爛，而徒步回走3公里過程，彰化及台中警方接獲15通報案電話，汽車駕駛稱「太危險了，差點撞到」，拜託警方趕快把人帶下台74線，烏日派出所警員林曉薇、林冠宇趕往協助。

烏日派出所長高銘顯說，蔡男騎車途中手機從口袋突然「跳車」掉落路面，快車道時速近80公里，大膽線逆向行走在行經中央分隔島沿途找手機，最終尋回手機被車輛輾碎，鄭、蔡男對於行走台74找手機危險行為感到抱歉，警方依道路交通管理處罰條例第33條第4項，製單舉發新臺幣3千元以上、6千元以下罰鍰。

鄭男表示，與蔡姓友人從台中訪友結束，各自騎乘大型重機返回彰化住處，蔡男騎到台74線甲平面道路0.5公里處，發現手機疑似掉落在原本行經高架路線，兩人沿途尋找約3公里，最終尋回手機卻被車輛輾壓，對於危險行徑感到抱歉，也感謝員警護送返回機車停車處。

蔡姓騎士（右）騎台74線掉iPhone，竟走回中央分隔島找手機。（讀者提供）

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