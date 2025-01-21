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    男買毒錢不夠挨罵竟6刀砍死人 遭圍捕騎車衝撞釀2警傷

    警方逮獲陳男依殺人罪嫌移送法辦。（讀者提供）

    警方逮獲陳男依殺人罪嫌移送法辦。（讀者提供）

    2025/01/21 16:28

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名陳姓男子不滿向洪姓男子買毒錢不夠被罵，火大揮砍洪男6刀致死，洪男陳屍2天才被發現，楠梓警方調閱監視器畫面以車追人，鎖定陳男埋伏圍捕，陳男見警竟騎車衝撞意圖突圍，仍被警方拉下車壓制逮人，過程中造成2警受傷，警方歷時8小時逮人，今將陳男依殺人罪嫌移送法辦。

    高雄市一名陳姓男子（47歲）1月18日不滿向洪姓男子（48歲）買毒錢不夠被罵，加上過去多次因此被罵懷恨在心，竟火大持洪男租處水果刀，朝洪男頭部、腰部、肩膀、後背等多處揮砍後離去。

    洪男陳屍租處2天，直到友人昨天來訪，赫見他倒臥門口報警，地上還留有血跡，檢警相驗確認他身中6刀，明顯已死亡多時，朝向他殺展開調查。

    楠梓警方調閱監視器畫面，以車追人深入追查，鎖定一名陳姓男子涉嫌重大，戴口罩來找洪男，洪男還幫他開門，陳男卻改戴洪男安全帽騎車離去，半路還更換自己的安全帽，意圖混淆警方辦案。

    不過警方以車追人，發現陳男未回家，投靠友人藏身，警方昨天深夜埋伏陳男友人住處外，見陳男騎車載友外出，一擁而上逮人，陳男見警圍捕未停車，反催油門加速，意圖衝撞警方，所幸警方跳開，將陳男拉下車，當場壓制逮人。

    整個逮捕過程中，造成偵查隊陳姓小隊長及陳姓警員手腳擦傷，警方歷時近8小時，將陳男逮捕到案，從機車起獲行兇水果刀，並起獲作案衣物、鞋子，水果刀與鞋底殘留血跡，鞋印與命案現場印痕吻合。

    檢警調查，陳男坦承不滿買毒錢不夠挨罵憤而持刀殺人，並坦承吸食海洛因，警方對他採尿送驗，警訊後今先將他依殺人罪嫌移送法辦，後續將依採尿送驗結果將他依毒品罪函送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方逮獲陳男依殺人罪嫌移送法辦。（讀者提供）

    警方逮獲陳男依殺人罪嫌移送法辦。（讀者提供）

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