詐團假中獎詐騙50人800萬元 高市刑大逮11人、查扣3槍1爆裂物

詐團假中獎詐騙50人800萬元，高市刑大逮11人查扣3槍1爆裂物。（記者黃良傑攝）

2025/01/21 14:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓男子扮車手頭吸收在地的10名男子，涉嫌為詐騙集團提領詐款，使林園區的詐騙案由每週近20筆，大幅增至每週100多筆，檢警成立專案小組分析大數據資料，發現被害人竟高達50人，贓款高達800萬元，刑警大隊一舉逮獲11嫌，還意外查獲3把空氣手槍及爆裂物。

高市刑大偵四隊掌握情資，發現詐騙集團於去（113）年11月下旬，利用傳送假中獎、解除分期付款等簡訊，散槍打鳥方式傳給不特定對象詐騙，誘使被害人誤入圈套後，聽從指令匯款至人頭帳戶，再由集團車手提領詐騙款項，被害人與機房端失聯後，才發現被騙向警方報案。

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據了解，陳男（28歲）曾經涉及詐欺、毒品案被查，去年11月間，陳男加入詐團擔任幹部車手頭，吸收林園地區的友人林姓（27歲）、郭姓（26歲）、余姓（23歲）等10名男子，充當車手負責提領詐款，因此使林園區去年底單月遭提走詐款案件，由每週近20筆突增至每週100多筆。

陳男在高雄租下透天厝，林男出入該處頻繁，還隨身攜帶爆裂物防身，警方攻堅透天厝，當場逮捕陳嫌、林嫌等人到案，屋內搜獲空氣槍3把、土製爆裂物1枚，以及疑似5萬餘元詐款、安非他命毒品，林男辯稱爆裂物是買來防身。

警方經分析大數據資料，發現高達50位被害人，損失約新臺幣800萬元，經調閱人頭帳戶金融交易明細、分析數百支監視器影像，查知多名車手藏匿於高雄市林園區透天厝，歹徒為逃避警方查緝，在住宅前後均裝設監視器，且出入均由後方小門進出，並由專人控管，警方突襲攻堅逮捕11人，以詐欺罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

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詐團假中獎詐騙50人800萬元，高市刑大逮11人查扣3槍1爆裂物。（記者黃良傑攝）

詐團假中獎詐騙50人800萬元，高市刑大逮捕陳、林等車手11人。（民眾提供）

詐團假中獎詐騙50人800萬元，高市刑大逮捕車手群11人，查扣3槍1爆裂物。（記者黃良傑翻攝）

詐團假中獎詐騙50人800萬元，高市刑大攻堅突襲，逮捕車手群11人，查扣3槍1爆裂物。（記者黃良傑翻攝）

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