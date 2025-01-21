不讓鬚眉！台中唯一女特警帥氣垂降 動作俐落震撼年貨大街

隊上唯一的梁姓女特警，全程動作俐落，無懼高空挑戰驚豔全場。（圖由警方提供）

2025/01/21 16:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊特勤中隊，目前共66名隊員肩負破門攻堅等攻擊性勤務，隊上唯一梁姓女特警，近日在天津年貨大街反詐宣導活動中突從天而降，綁著俏麗馬尾的她展現驚險高空垂降，全程動作俐落，無懼高空挑戰驚豔全場，引來市民熱烈掌聲直誇，「真的是巾幗不讓鬚眉」。

台中市天津商圈年貨大街近日熱鬧登場，市警局長李文章也到場宣導反詐騙觀念，期間為了讓宣導活動更具震撼力，保安大隊特勤中隊員警以「蜘蛛人」般身手從高處迅速垂降，引人注目的是，參與成員中唯一梁姓女特警，靈活身手與果敢表現讓現場民眾驚嘆不已，紛紛讚嘆：「帥氣又英姿煥發，完全不輸男警！」

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據了解，梁員2013年特考班進入警界，已從警近10年，平時訓練認真、紮實，2020年通過特殊任務警力訓練及測驗，2022年調至保大特勤中隊服務迄今，擁有跆拳道初段證照，去年還參加基礎設施防護訓練師資培訓班通過，此次垂降表演更是將攻堅技術以實戰方式呈現，展現女性警員的堅毅與專業。

保大指出，特勤中隊平時主要執行各區巡邏勤務，在各分局或刑警大隊面臨持槍歹徒、詐騙機房或賭場隱身大樓等重大案件時，以專業技能及敏捷反應，從迅速破門攻堅到逮捕犯罪嫌疑人，提供攀降攻堅支援，另在重大公共活動中也肩負重任，例如世界棒球經典賽（WBC）台中洲際棒球場預賽、大甲媽祖遶境等，均負責現場安全維護。

市警局表示，春節期間聚餐歡慶時，請市民遵守「餐敘飲宴、切勿酒後開車」的原則，守護自己與他人的安全；此外，防範金融詐騙切記「5不」，包括不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，提高警覺，避免成為詐騙受害者。

台中市天津商圈年貨大街近日熱鬧登場，市警局長李文章到場宣導反詐。（圖由警方提供）

台中市保安大隊特勤中隊從高處迅速垂降。（圖由警方提供）

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