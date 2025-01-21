空調箱馬達故障起火 部立台南醫院緊急疏散179人

過程中醫護人員協助病患撤離到戶外。（圖由民眾提供）

2025/01/21 13:36

〔記者王捷／台南報導〕台南市衛福部立台南醫院於今日上午10點多發生火警，起火點位於地下室空調箱馬達。精神科病房內132名員工及47名病患緊急疏散，所幸無人傷亡。消防局接獲報案後，迅速派遣人員與車輛前往現場，10分鐘內控制火勢。

消防局在上午10時39分接獲報案，10時45分抵達現場，10時55分將火勢撲滅。經調查，起火原因為地下室空調箱馬達故障過熱導致燃燒，火勢僅波及約1平方公尺，無財物損失，現場無需進一步火調處理。

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火警發生時，院內醫護人員迅速啟動緊急應變機制，他們立即前往各病房協助病患疏散，為行動不便的病患推輪椅、攙扶下樓，部分病患則以擔架運送至室外安全區域。整個過程還要安撫病患的情緒，展現展現高度專業素養，所幸未發生任何人員受困或混亂情況。

部立台南醫院可以追溯到百年，成立於1896年，在日治時期是「台南州立病院」是台灣歷史最悠久的公立醫院。如今是區域教學醫院，該院提供多元醫療服務，設有睡眠中心、健康管理中心等特色科別，並積極推動社區健康促進，整合在地資源，致力於強化醫療品質，守護居民健康。

台南市衛福部立台南醫院地下室空調箱馬達起火，醫護人員迅速疏散精神科病房內百餘人，火勢於10分鐘內控制，無人傷亡。（圖由民眾提供）

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