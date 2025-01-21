春安首日 淡水警查獲逃亡5年通緝犯

新北市淡水警分局春安首日有斬獲，查獲逃亡5年的的徐姓通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/21 15:08

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局25日晚間啟動俗稱春安的「114年加強重要節日安全維護工作」，淡水警分局第一天就有斬獲，查獲酒駕撞傷一家人、詐欺的徐姓男子，判刑6年多未到案被通緝，警方同步結合監理單位，取締53件無照駕駛等違規及32台噪音車，展現警方決心。

今天凌晨春安首日，淡水警方員警發現一輛轎車違規左轉，徐姓駕駛假意受檢，但加速逃逸，員警通報攔截圍捕，追到自強路社區地下室，發現徐姓男子與女友準備返家，員警向前查證身分，赫然發現被發布2條通緝，上銬逮捕並解送歸案。

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據了解，徐嫌2條通緝必須執行6年多的刑期，其中「不能安全駕駛」通緝源由於2019年4月21日，當時徐嫌於關渡橋酒駕且逆向行駛，與對向自小客發生碰撞，員警獲報到場前，徐嫌趁亂逃離現場，後來員警於台北引道發現他，並將他帶返事故現場，酒測值竟高達0.53MG/L，徐嫌被判刑後，犯下詐欺案，都未到案，逃亡至少5年，仍被警方查獲將接受法律的制裁。

淡水警分局長彭正中提醒，詐欺案件層出不窮，詐騙手法也日新月異，請民眾牢記「一聽、二掛、三查證」口訣，也可以撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證，若發現「飆股」、「穩賺不賠」、「解除分期付款」、「操作ATM」、「個資驗證」等敏感關鍵字，一定要小心查證，千萬不可輕信。

此外，由於今年春節假期長達9日，呼籲駕駛朋友如果有必要飲酒，可指定駕駛或搭乘大眾交通工具，也可利用餐飲業者提供的代客叫車服務，以確保自己和他人的安全。

新北市淡水警分局執行春安工作。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水警分局執行春安工作。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水警分局春安首日有斬獲，逮獲逃亡5年的徐姓通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

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