泰國移工被嫌音量大爆怒11刀刺死同事 和解仍加重判10年半

阿比與死者瓦城是苗栗縣銅鑼中興工業區一家公司的員工，阿比竟因瓦城抱怨音量太大，爆怒持刀殺害瓦城，二審加重判處10年6月。（翻攝GOOGLE街景）

2025/01/21 13:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕泰國籍移工阿比與瓦城是同事，兩人同住苗栗縣宿舍，2023年阿比在房間講電話太大聲，吵到與同事喝酒的瓦城，瓦城向阿比抱怨，阿比竟爆怒持刀砍刺瓦城11刀致死，苗栗地院一審依殺人罪判刑9年10月，阿比委託泰國家人賠償瓦城的家屬和解，並上訴指量刑太重，檢方上訴指量刑太輕，高等法院台中分院也認為阿比刺殺11刀，犯罪手段實屬兇殘，一審量刑太輕，今天（21日）撤銷改判10年6月，執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴三審。

二審判決書摘要指出，泰國籍移工（外勞）阿比與瓦城，都是苗栗縣銅鑼鄉某公司聘僱的員工，彼此是同事與泰國人，居住在苗栗縣銅鑼鄉宿舍，2023年12月8日晚間8時許，阿比在宿舍2樓房間講電話，瓦城則在樓下與同事飲酒，瓦城酒後上樓向阿比抱怨，指阿比的音量太大，引發阿比不滿，持放置在床鋪上的水果刀（刀刃長約15公分），朝瓦城之頭部、胸部、腹部及腰部等重要部位猛刺，導致瓦城身中11處刀傷，其中3刀造成肝臟、胃壁、脾臟穿刺傷。

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其他泰國籍員工聞聲上樓，將瓦城送醫後，於同年月10日上午死亡，阿比於警察到醫院詢問何人動手打架時，主動向警察自首犯行，苗栗地方法院依殺人罪判刑9年10月，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

苗栗地檢署與阿比都提起上訴，高等法院台中分院認為，阿比觸犯殺人罪，案發後自首，適用刑法的減刑規定，且不得量處死刑，但阿比與瓦城是同事，彼此沒有仇怨糾紛，僅因瓦城抱怨阿比講電話聲音過大的細故，引起阿比衝突而殺人，阿比事前雖沒有縝密犯罪計畫，但瓦城卻有11處刀傷，且重要臟器肝、脾、胃均遭刺穿破裂，犯罪手段實屬兇殘。

法官強調，阿比平日工作認真，會寄錢回家，品行尚可，本案僅是一時衝動下所為偶發性犯罪；阿比雖否認有殺人犯意，但至少承認有傷害致死犯行，上訴二審後，已委託在泰國家人，與瓦城的家屬達成和解與賠償，可見犯後已有積極彌補自己過錯之行為，但二審法官仍認為，一審量刑9年10月仍屬過輕，因此撤銷一審判決，改判有期徒刑10年6月，諭知刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴三審。

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