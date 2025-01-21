網傳地震後高雄災情假消息 警火速查緝散播男子送辦

網傳地震後高雄災情假消息，警漏夜火速查緝散播的謝姓男子移送法辦。（民眾提供）

2025/01/21 13:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕嘉義縣今凌晨發生規模6.4級地震，高雄市也有3級程度，竟有人蓄意造假散布三民區的地震災情照片，造成警、消人員疲於奔波，確認是假照片、假消息，三民第一分局今（21）日成立專案，追查網傳地震災害不實訊息，上午11時40分在前金區將散播男子謝男（39歲）查緝到案，全案訊後依刑法「恐嚇公眾罪」將他移送法辦。

三民一分局表示，網傳有關三民區的地震後災情照片，三民第一分局經過仔細巡查後確認並無災情，研判為不實訊息散播。

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警方立即組成專案小組全力偵辦中，經過專案小組與刑事警察大隊科偵隊漏夜偵辦，循線於今（21）日11時40分在前金區仁德街將散播假消息的謝男（39歲）查緝到案，全案訊後依災害防救法第53條及刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，將謝男移請高雄地檢署究辦，據了解，謝男疑似惡作劇，也對假照片造成恐慌表示歉意。

三民第一分局呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實的照片、影片或消息，應先謹慎求證，切勿轉傳，避免觸法。

男子蓄意造假散布三民區的地震災情照片，造成警、消人員疲於奔波，確認是假照片、假消息。（警方提供）

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