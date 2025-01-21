色老闆聘國中女學生當童工 拍屁股辯稱「鼓勵她認真工作」

麵線糊店老闆聘僱國中女學生，還拍她屁股，辯稱是鼓勵她認真工作，台中地院不採信辯詞，判處拘役50日與4月徒刑。示意圖。（資料照）

2025/01/21 13:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家麵線糊店老闆，聘僱家貧的女國中生小芳當店員（俗稱童工），工作至深夜11時許，被中市政府勞工局稽查發現，小芳的母親進一步發現，這名老闆竟會拍打小芳的屁股，台中地方法院審理時，老闆承認有聘僱小芳且拍屁股行徑，但辯稱不知小芳年齡，「我拍她屁股是鼓勵她認真工作，我是基於鼓勵心態」，台中地院不採信，依違反勞動基準法、對未成年少女性騷擾罪，各判處拘役50日與4月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，這名老闆雇用未滿15歲國中生小芳（化名）當店員，從2022年8月至2023年7月底，下午3時起至晚上11時止工作，亦即俗稱的雇用童工，經台中市勞工局到這家店實施勞動檢查時發現。另外，小芳母親也發現，這名色老闆於2023年7月間，在店內意圖性騷擾，乘小芳工作不及抗拒之際，以手摸小芳臀部性騷擾得逞1次，小芳的媽媽向中市警局第三分局報案，由台中地檢署起訴。

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台中地院一審時，老闆坦認聘僱小芳，也承認用手摸小芳臀部1次，但矢口否認有何違反勞動基準法與性騷擾犯意，他辯稱，小芳的外祖母在他的麵線糊店工作多年，小芳外祖母說小芳就讀國三，經濟困難需要工作，小芳外祖母沒說小芳的實際年齡；另外，「我拍她屁股是鼓勵她認真工作，且店內還有其他人在場，我是基於鼓勵心態」

小芳偵查時說，她在麵線糊店工作時間是下午3點到晚上11點，老闆知道她年齡，因為媽媽與外婆（外祖母）都有告訴老闆她的年齡，老闆也曾問她幾歲，「我有跟他講我12歲，也有講我國中一年級」，法官認為，老闆應知悉小芳真實年齡，是未滿15歲。

至於性騷擾部分，小芳作證說，平常上班的時候，「老闆有來店裡會用手摸我屁股，也有比出一個屁股形狀的動作，還有說我是他晚輩，只有我可以摸，其他同事都不可以等等奇怪的話，這個過程我不喜歡」；小芳還強調，「老闆摸我後表情都是笑笑對我，他讓我覺得他是變態」。

法官詢問老闆，是否認為鼓勵可以拍對方的臀部？老闆答稱，他沒有拍過店裡其他女員工的屁股，他認為小芳就像自己的孫女，但也說自己沒有拍過自己孫子的屁股，法官認為性騷擾屬實，依違反勞動基準法判處拘役50日，以及觸犯成年人故意對少年（少女）犯性騷擾罪判刑4月，皆可易科罰金與上訴。

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