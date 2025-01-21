屏警明起加強取締青少年交通違規 提醒若出事故父母可能受累

屏東警方加強青少年攔查取締。（屏東縣警局提供）

2025/01/21 13:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕112年屏東縣青少交通事故造成4人死亡、1267人受傷，警方則取締了2105件，由於寒假春節期間是青少年違規高峰期，屏東縣警局自明天（22日）起，全面取締青少年無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈、逆向行駛及未依規定兩段式左轉等高風險交通違規，強調青少年違規發生事故，父母也可能受累。

屏東縣警局統計，113年共取締青少年各類交通違規2105件，較112年的2798件減少693件。但青少年交通事故發生率仍偏高；113年屏東縣青少年交通事故共導致4人死亡、1267人受傷，雖死亡人數較112年同期減少6人，但受傷人數增加33人。

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警察局表示，青少年駕駛經驗不足，缺乏防禦駕駛觀念，極易引發嚴重事故。因此，寒假期間警方將加強取締，無照駕駛罰6000至24000元，還要參加交通安全講習，若家長或車主未盡責勸阻，亦將依法吊扣車輛牌照一個月，並可能負起連帶的刑事及民事責任，請家長一定要多加注意家中青少年，千萬不要無照駕駛。

屏東警方路檢青少年，攔查取締違規行為。（屏東縣警局提供）

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