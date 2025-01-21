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    海軍少校輔導長涉在美軍賣場偷竊被2大記過 不服興訟仍敗訴

    劉姓海軍少校輔導長赴美受訓涉嫌在美軍賣場偷竊，軍方以傷害我國軍形象，言行不檢為由將他記2大過，劉不服興訟，最高行政法院認定軍方處分於法有據，判劉敗訴確定。（記者楊國文攝）

    劉姓海軍少校輔導長赴美受訓涉嫌在美軍賣場偷竊，軍方以傷害我國軍形象，言行不檢為由將他記2大過，劉不服興訟，最高行政法院認定軍方處分於法有據，判劉敗訴確定。（記者楊國文攝）

    2025/01/21 13:25

    〔記者楊國文／台北報導〕原任職海軍某艦隊的劉姓少校輔導長，6年前赴美國受訓期間，被查獲在美軍基地賣場「拿走」記憶卡等物品，遭美方依「入店竊盜罪」告發查辦，因考量劉是外國軍隊派訓學員，經法院裁定不再審理，命他提前返台，劉堅稱「忘記付帳」，仍遭軍方以「嚴重傷害國軍形象」記兩大過處分，劉不服興訟，最高行政法院判他敗訴確定。

    劉姓少校是於2019年7月28日上午10時美軍基地賣場內，將2張32G的記憶卡、2條傳輸線和1個隨身碟放入隨身背包而沒有付款，被保全查獲。

    軍方認為劉被推薦赴美受訓，卻被美方告發竊盜罪，並命他提前離美返台，不得參加結訓典禮，已嚴重傷害國軍在美形象，屬言行不檢，將他記2大過處分。

    劉提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，喊冤稱，因商品體積過小，會從購物車底部間隙掉落，才暫放背包內，且未結帳的金額僅美金200元，遠低於已結帳的美金1000千元，他是因趕搭回基地住宿大樓的接駁車，慌亂中才會「忘記結帳」，絕無竊盜故意。

    針對軍方指控劉所為影響國家、國軍形象，劉以3年前時任美國眾議院長裴洛西來台訪問，並會見前總統蔡英文為例，顯然台美關係沒有受他違失行為影響，請求撤銷兩大過處分。

    軍方駁斥稱，劉取走的商品是用「大尺寸厚紙板」包裝，他辯稱因體積過小，屢從購物車底部掉落，才放到背包的說法不實，且美方告發劉「入店竊盜罪」，因考量劉是外國軍隊派訓學員，經法院裁定撤銷不再審理，並命他案發後第4天即8月1日提前離美返台，並非認為他未及竊盜，處分合法。

    台北高等行政法院更一審發現，劉是先用白色毛巾包起來放到隨身背包裡，未付錢就離開遭保全查獲、移送法辦，劉所為不僅嚴重傷害國軍名譽，造成我國駐外單位及美方困擾，亦使國軍在美形象受損，且無悔意，軍方處分合法，判劉敗訴。

    劉不服上訴，最高行政法院認定原處分、北高行判決均於法有據，判劉敗訴確定。

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