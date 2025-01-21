婦人誤落愛情陷阱被騙285萬 苗栗偵破首宗非法虛擬幣詐欺案

通霄警方將2嫌逮獲，查獲虛擬貨幣USDT（泰達幣）2萬8千顆、現金101萬元和點鈔機等證物。 （圖由警方提供）

2025/01/21 12:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名李姓婦人誤陷「假交友、真詐騙」陷阱，遭誆騙投資虛擬貨幣、損失285萬元後，詐欺集團食髓知味還慫恿拿房子抵押借款投資，直到婦人想要拿回投資款項，赫然發現帳戶無法提款，經報警誘出賴姓、林姓假幣商現身，警方成功逮捕2嫌並查獲毒品，檢察官偵訊後聲請羈押獲准，此案也是苗栗縣破獲首起非法虛擬貨幣交易詐欺案。

通霄警分局長周貴忠今（21）日表示，去年12月間接獲轄區李姓婦人報警，指遭詐團先以網友身份交往，網路聊天2個多月後，慫恿她投資虛擬貨幣，加入假APP匯款，陸續匯出285萬元，當她想要贖回獲利時，才發現無法從APP的帳戶取回自己的錢；但詐騙集團繼續鼓吹婦人拿房子去抵押貸款，她才察覺遇到詐騙集團，報警後由苗栗地方檢察署檢察官石東超指揮偵辦。

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李婦配合警方偵辦，繼續跟43歲賴姓、45歲林姓假幣商連絡，去年12月29日帶著90萬元現金，誘出賴、林2嫌到苗栗縣苑裡鎮面交，由警方將2嫌逮獲，查獲虛擬貨幣USDT（泰達幣）2萬8千顆、現金101萬元和點鈔機等證物，並在賴嫌身上查獲安非他命0.52公克。

警方說，賴嫌未依法登記提供虛擬資產服務，警訊後依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官向法官聲請羈押禁見獲准；林嫌具以共犯身分獲交保。此案也是苗栗縣首度破獲非法虛擬貨幣交易詐欺案。

另，苗栗縣警察局長王森瑒也公布打詐儀錶板，去年12月受理詐欺案件341件，比11月增加5件、1.48%，案件數最多依舊是竹南鎮，去年下半年全縣阻詐金額9718萬元，打詐成效為六都之外縣市第3名，警方繼續跟地政機關合作阻詐。

通霄警方將2嫌逮獲。 （圖由警方提供）

通霄警分局長周貴忠說明偵破詐欺案。（記者彭健禮攝）

苗栗縣警察局長王森瑒公布打詐儀錶板。（記者彭健禮攝）

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