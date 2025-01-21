遭狼父侵犯百餘次 13歲女兒痛訴：不敢反抗 每次都裝睡

狼父性侵猥褻13歲女兒，高等法院今依120個乘機猥褻、1個乘機性交罪判4年6月。（記者楊國文攝）

2025/01/21 12:25

〔記者楊國文／台北報導〕新北市一名中年狼父利用太太外出工作不在家等機會，趁13歲女兒入睡時，以每週2次頻率猥褻，直到有一次被年幼兒子撞見為止才停止獸行，犯行長達1年3個月之久，狼父甚至有一次以手指性侵女兒，女兒庭訊則驚爆每次被猥褻、甚至性侵時，其實她都在裝睡，高等法院今依120個乘機猥褻罪、1個乘機性交罪判狼父4年6月，可上訴。

判決指出，2021年7月3日起，家在新北市的中年男子趁太太不在家，而女兒入睡之際，以每週2次頻率，進入女兒房間猥褻。期間，狼父因猥褻女兒後性慾高漲，竟對女兒指侵得逞。

請繼續往下閱讀...

狼父因每次獸行均得逞，其行徑越來越大膽，2022年9月初某日晚間，發現女兒在客廳沙發睡覺，直接掀起她的上衣加以猥褻時，恰巧5歲的兒子撞見，問說「爸爸，你在做什麼？」狼父趕緊起身離開客廳。

新北檢方偵查後，依女兒的控訴、兒子的證詞、衛福部台北醫院受理疑似性侵害案件驗傷診斷書等事證，以強制性交、加重猥褻等罪，起訴狼父。

新北地院審理時，狼父坦承犯行，表示要和女兒和解，並給付生活費；女兒則驚爆，每次爸爸猥褻、甚至性侵她時，其實她都在裝睡，她不敢反抗，沒想到有一次竟變本加厲，直接將手伸進她的下體性侵，不願意和爸爸和解，也不願意原諒他。

新北地院痛斥狼父為滿足性慾，竟對自身的女兒長期逞其獸慾，造成女兒身心創傷，依每週2次猥褻頻率計算，共犯下120個乘機猥褻罪，另涉犯1個乘機性交罪，判刑4年6月。

全案上訴後，高等法院認為一審判決適當，今上午判決上訴駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法