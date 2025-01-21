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    潭北警帶領警專實習小鮮肉 識破唱雙簧的失聯鴛鴦移工

    在台中市大雅警分局潭北派出所實習的警專生陳首佑（右），實習第二天，和學長巡邏時即查獲失聯的越南籍移工夫妻檔。（民眾提供）

    在台中市大雅警分局潭北派出所實習的警專生陳首佑（右），實習第二天，和學長巡邏時即查獲失聯的越南籍移工夫妻檔。（民眾提供）

    2025/01/21 12:15

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅警分局潭北派出所警員陳昕浩、王博炫，日前率領警專實習生陳首佑巡邏時，在潭子區弘文街與弘智街口發現一對外籍移工男女眼神閃爍，心覺有異立即上前盤查，當場查獲來台失聯2年多的越南籍夫妻檔。

    寒假期間，警察專科學校的學生需至各地派出所實習，實際體驗警察工作，為日後進入職場做準備。在大雅警分局實習的警專生陳首佑，本月15日才實習第二天，當天下午5時35分和學長巡邏時，即在潭子區弘文街與弘智街口查獲一對越南籍失聯移工夫妻，讓陳首佑表示獲益良多。

    原來，員警巡邏見經過的杜姓男子及武姓女子眼神閃爍，就上前盤問，杜男拿出一張居留證，警員陳昕浩仔細比對，詢問杜男「照片怎麼不一樣？怎麼長痣了？」 ，杜男一臉尷尬、故作鎮定，武女則連忙幫腔表示，他聽不懂中文，來台灣瘦很多、瘦十多公斤，長痣是因為工作曬太多太陽，是同一個人沒有問題。

    陳員又詢問「髮型也不像阿？」武女立即撥弄杜男的頭髮，心虛地說「這樣就一樣了呀，真的沒有騙你」。

    員警王博炫見武女神情慌張、積極辯解，要求武女出示證件，武女表示之前證件不見過，現在不敢帶了，詢問其姓名及生日，武女又支支吾吾稱自己為1996年生，詢問年齡，武女竟還要換算，並試圖打開手機出示他人居留證給王員查看，藉此蒙混過關。

    警方盤查中過程，武女與杜男兩人不停編造故事、唱雙簧，但一連串不尋常的舉動早已被經驗豐富的員警識破，兩人覺得沒戲唱了，只好乖乖報出真實身分，束手就擒。

    警方調查發現，同為32歲的杜男與武女是夫妻，2人來台已失聯2年多，警方依入出國及移民法將2人移請移民署台中專勤隊處置。

    員警查獲失聯的越南籍移工夫妻檔。（民眾提供）

    員警查獲失聯的越南籍移工夫妻檔。（民眾提供）

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