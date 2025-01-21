苗栗德芳教養院囚虐院生致死案 主嫌二審加重改判9年10月

德芳教養院囚虐院生致死案，高等法院台中分院二審判決，行政助理賴冠亨維持一審判刑，居主導決策的教保組長林祐丞改判9年10月，比一審加重1年，生活照護員周玟妗則減輕，改判3年8月。（圖由民眾提供）

2025/01/21 11:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣私立德芳教養院28歲罹患自閉症的李姓院生，2021年被教養院教保組長林祐丞、行政助理賴冠亨毆打綑綁拘禁，李生因害怕掙扎，肌肉長時間處於緊繃收縮狀態，衍生橫紋肌溶解而休克死亡，苗栗地方法院一審依私行拘禁致人於死罪，判處林祐丞8年10月徒刑、賴冠亨7年10月徒刑，生活照護員周玟妗依共同傷害、拘禁罪判刑7年2月，高等法院台中分院二審今天（21日）判決，賴維持一審判刑，居主導決策的林男改判9年10月，比一審加重1年，周女則減輕，改判3年8月。

至於民事部分，苗栗地院去年底判決，這家教養院與林男、賴男、周女3人，應連帶賠償死者父親212萬2600元、李母180萬元，合計390餘萬元。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，李姓院生於2021年7月29日中午情緒不穩、躁動，賴冠亨、林祐丞竟接續以打耳光、拳頭毆打臉胸腹背等暴力對待；林另請周玟妗取來按摩拍，打李姓院生屁股導致臀部瘀青，賴接著以約束帶綑綁李姓院生雙手，留在寢室內，但李姓院生持續躁動，賴再持繩子進入寢室，將其雙手、雙腳綑綁，周則待賴綁好後，將寢室房門鎖上。

當天下午2時許，李姓院生掙脫綑綁束縛，從寢室窗戶跳到走廊，賴又持金屬材質掃把柄進入毆打李姓院生，再持按摩拍打屁股，林也再次持按摩拍毆打，賴再用束護帶將李姓院生雙手反綁、雙腳以塑膠繩綑綁，將李留在房內，林、賴、周三人，無視李姓院生持續反抗尖叫，也未即時檢查李的身體狀況而鬆綁或補充水份，使李身體肌肉處於長時間的過度活動緊縮，引發橫紋肌溶解症，併發局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血，終因惡性高熱、代謝性衰竭，於當天下午5時許不治。

一審法官認為，林祐丞於此案位居主導決策角色，卻犯後否認，將管教責任推給其他被告承擔，犯後態度不佳；賴冠亨犯後坦承，尚可認為有勇於面對過錯並承擔，犯後態度尚可；周玟妗犯後坦承，但否認有共同犯罪的故意犯意，數次向被害人家屬道歉，犯後態度普通，3人均未獲死者家屬原諒、未能和解，林祐丞判刑8年10個月、賴冠亨7年10月、周玟妗7年2月。

高等法院台中分院二審審理時，死者家屬不願和解，並聲明加重量刑，二審今天判決，林祐丞改刑9年10個月，賴冠亨維持7年10月，周玟妗則改判3年8月，可再上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法