花蓮不肖竊賊偷走墓門 祖墳「門戶洞開」後人氣炸

花蓮壽豐鄉月眉村公墓近日出現竊賊針對公墓的金屬墓門行竊，壽豐鄉長曾淑懿前往關心感到氣憤。（壽豐鄉公所提供）

2025/01/21 11:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉月眉村公墓近日出現竊賊針對公墓的金屬墓門行竊，祖墳門戶洞開，讓民眾感到很氣憤。鄉長曾淑懿得知後，立即要求人員巡查轄內5處公墓，目前查出月眉公墓五處墓門被偷向警方報案，警方鎖定可疑人車擴大偵辦中，並調查銷贓管道，杜絕歪風。

壽豐鄉月眉公墓最近傳出墳墓金屬墓門遭竊，月眉村長張添發獲悉後，立即通報鄉長與月眉派出所。張添發說，接獲村民反映，前往墓地祭祖時發現墳墓的鐵門、鋁門、不銹鋼被偷走，初步估算超過5處墓地墓室門戶洞開，長眠先人的安寧被打擾，讓民眾相當氣憤與難過。

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由於公墓位處偏僻、人跡稀少，曾淑懿要求民政課公墓巡查員針對鄉公所轄區月眉、壽豐、溪口、吳全、水璉五大公墓擴大巡查，一旦發現公墓周邊有異樣，立即向就近的轄區派出所報案，避免墓門遭竊取、破壞，曾淑懿昨前往月眉公墓會勘，看到墓室門戶洞開，導致先人骨灰見光，令人感到相當難過，認為竊賊太過分，破壞祖先的安寧，應該要嚴懲。

吉安警分局月眉派出所指出，在接獲村長通報與報案後，員警已調閱附近監視器，查看看是否有可疑車輛或人物進出，並到場拍照採證，月眉派出所也會加強巡邏，同時呼籲回收廠與村民不要收受來路不明的鐵、鋁、不鏽鋼門與物件，目前已鎖定可疑人車並擴大追查，遏止偷盜公墓物品歪風。

花蓮壽豐鄉月眉村公墓近日出現竊賊針對公墓的金屬墓門行竊。（壽豐鄉公所提供）

花蓮壽豐鄉月眉村公墓近日出現竊賊針對公墓的金屬墓門行竊。（壽豐鄉公所提供）

花蓮壽豐鄉月眉村公墓近日出現竊賊針對公墓的金屬墓門行竊。（壽豐鄉公所提供）

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