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    台中男載醉友回家因「下車地點」口角 竟抽出武士刀砍人

    警方將陳男帶回派出所偵辦。（警方提供）

    警方將陳男帶回派出所偵辦。（警方提供）

    2025/01/21 11:21

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子今天凌晨開車搭載喝醉廖姓友人回家，原本是貼心朋友情誼，卻因下車地點認知不同變調，雙方先起口角進而衍生當街互毆，過程中陳不敵竟從車內抽出一把小武士刀反擊，造成廖男手部受刀傷，警方獲報迅速趕往當場逮人，詢後依法送辦。

    台中市第二分局今天凌晨2時30分許獲報，北區漢口路四段有2人互毆，立即派遣警力迅速趕赴現場，經查，係23歲陳男開車搭載飲酒後的友人廖男（28歲）返家時，因下車地點不符雙方預期，兩人先在車上發生口角爭執，進而下車互毆，當街上演全武行。

    過程中陳男為抵禦廖男攻勢，竟從車內取出一把長約38公分的小武士刀反擊，導致廖男手部有多處撕裂傷，員警隨即通報119，先將廖男送醫救治，幸無大礙，同時將陳男帶返派出所釐清案情，因雙方均提告，全案警詢後依《傷害罪》及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台中地檢署偵辦。

    第二分局長鍾承志呼籲民眾，應以和平方式解決紛爭，切勿一時衝動害人害己，年關將至，提醒民眾在過年期間避免酒後失控及不理性行為，遠離紛爭與暴力事件，共創平安祥和的節慶氛圍。

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