為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通勤月票入手2天就弄丟 輪船公司拒賠被大學生「扳倒」

    許姓大學生弄丟渡輪月票，高輪公司拒賠不合理被法官打臉。（資料照）

    許姓大學生弄丟渡輪月票，高輪公司拒賠不合理被法官打臉。（資料照）

    2025/01/21 12:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓大學生花了3840元購買旗津渡輪站通勤月票，但才入手2天就弄丟，他認為高雄輪船公司「月票遺失不能補發」的規定不合理，提告替自己爭取權益，法官參考台鐵規定，認為台鐵都能補發，高雄輪船公司的規定「顯失公平」，因此判高輪應賠3776元。

    判決指出，2023年3月14日，許姓大學生花3840元購買效期120天的旗津渡輪站學生優惠月票，但他入手第2天就把月票搞丟，他向高輪公司申請補發，但高輪公司以「月票遺失不能補發」的規定拒絕，許姓大學生不滿，提告替自己討公道。

    高雄地方法院簡易庭審理時，高輪公司指出，「學生優惠月票」的官方網站上，已明確表示「遺失票卡恕不補發，需重新申辦」，且月票也蓋有「遺失恕不補發」的印章，許姓大學生購買月票時，應已同意不補發的規定，並應負保管責任，因此高輪公司不應該賠錢。

    法官發現，月票上印有所有人的姓名、照片、使用期限，並記載「遺失恕不補發」字樣，可認定月票屬「記名票券」，能大幅降低票券為他人冒用乘船的風險，且台鐵發行的記名票券，遺失後也能辦理補發，可見高輪公司的規定並不合理，因此判高輪公司應賠3776元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播