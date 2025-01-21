通勤月票入手2天就弄丟 輪船公司拒賠被大學生「扳倒」

許姓大學生弄丟渡輪月票，高輪公司拒賠不合理被法官打臉。（資料照）

2025/01/21 12:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓大學生花了3840元購買旗津渡輪站通勤月票，但才入手2天就弄丟，他認為高雄輪船公司「月票遺失不能補發」的規定不合理，提告替自己爭取權益，法官參考台鐵規定，認為台鐵都能補發，高雄輪船公司的規定「顯失公平」，因此判高輪應賠3776元。

判決指出，2023年3月14日，許姓大學生花3840元購買效期120天的旗津渡輪站學生優惠月票，但他入手第2天就把月票搞丟，他向高輪公司申請補發，但高輪公司以「月票遺失不能補發」的規定拒絕，許姓大學生不滿，提告替自己討公道。

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高雄地方法院簡易庭審理時，高輪公司指出，「學生優惠月票」的官方網站上，已明確表示「遺失票卡恕不補發，需重新申辦」，且月票也蓋有「遺失恕不補發」的印章，許姓大學生購買月票時，應已同意不補發的規定，並應負保管責任，因此高輪公司不應該賠錢。

法官發現，月票上印有所有人的姓名、照片、使用期限，並記載「遺失恕不補發」字樣，可認定月票屬「記名票券」，能大幅降低票券為他人冒用乘船的風險，且台鐵發行的記名票券，遺失後也能辦理補發，可見高輪公司的規定並不合理，因此判高輪公司應賠3776元，可上訴。

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