獨往「大同電鍋」秘境遇溪水暴漲受困2天 男子吊掛獲救

男子受困山壁被救回。（台東縣消防局提供）

2025/01/21 13:06

〔記者劉人瑋／台東報導〕一行登山客18日前往轆轆溫泉登山，其中一名登山客黃男19日早上獨往被稱為「大同電鍋」的凱翁峽谷空拍，卻被暴漲溪水困住，當時在溫泉一帶巧遇山訓救難團體，以另台無人機確定黃男受困位置，今清晨直升機順利將黃男吊掛後送。

消防局表示，18日黃姓登山客與友人楊姓、邱姓登山客一行3人前往轆轆溫泉，19日早上黃男溯溪前往凱翁峽谷以空拍機拍攝景點，惟當日溪水暴漲，黃姓登山客遂暫躲岩壁石縫處待救，楊姓與邱姓登山客兩人於19日晚上回到營地後發現黃姓登山客失聯。

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當時，黃姓登山客未攜帶食物，也未帶救生衣，僅穿戴白色頭盔和黑色防寒衣，及簡易保暖氈，在山區安全存活變得更加困難。再者，由於該處雖為知名景點，但歷來已發生多起山難事故且救援困難。事發當下有中華民國山難救助協會東區搜救委員會在該處山訓，隊員聞訊後立即以無人機確認黃男所在，隱約見其受困山壁上，演訓馬上成了實戰，但水勢實在湍急，且營救難度相當高。

消防局表示，20日13時49分獲報後，救災救護指揮中心立即派遣關山大隊山域專責人員前往救援，同時申請直升機搜救，但因當時雲層過厚難以接近，直到今日上午，空勤直升機空勘時發現黃姓登山客，並於8時3分完成吊掛救援，黃男意識清楚。

由於該處附近為生態保護區，一行登山客未以研究為目的申請入山，相關單位研判應只是一般登山客。但前往該處可能會行經生態保育區，經特定路線需向林保署申請，而水體又為台東縣農業處轄區，主管機關表示，「只要泡到轆轆溫泉就要申請，但上次有合法申請的案例已是數年前」。

男子受困山壁被救回。（台東縣消防局提供）

男子受困山壁被救回。（台東縣消防局提供）

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