馬公深夜不平靜 國家警報響起 火警頻傳

澎湖深夜不平靜，餘震不斷，又傳出火警。（澎湖縣消防局提供）

2025/01/21 10:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台南清晨淺層地震，澎湖民眾睡夢中先被國家警報聲驚醒，隨後就是一陣天搖地動，更慘的是餘震不斷之中，又傳出消防車警笛聲劃破寂靜夜空，讓人一夜不得好眠。澎湖縣政府消防局今（21日）清晨1時47分受理民眾報案指稱，馬公市水源路8號（田園花坊）鐵皮屋有發生火警，請派員搶救。

澎湖縣政府消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公等分隊消防車共計6車14人前往搶救，並同步通報警察局、台電公司及自來水公司協處，現場由副大隊長朱偉靖指揮搶救。

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勤務人員到場後回報，現場鐵皮屋有煙竄出，立即破壞鐵捲門後部署水線搶救。經搶救後，凌晨2時06分火勢撲滅，起火原因疑為煮食不慎引起，燃燒面積約1平方公尺，燒毀倉庫內部分雜物，並無人員傷亡。

相關火警詳細起火原因及損失金額，刻由澎湖縣政府消防局火災調查科調查中。由於今日凌晨台南發生6.4級極淺層地震，由玄武岩地質構成的澎湖群島，又有200公尺大陸棚，延緩地震震波，竟也出現4級震度，更罕見手機接受國家級警報，因此緊接而來的火警警報，更是牽動澎湖人的心。

由於先前本報曾報導18日澎湖白沙籍漁船，捕獲俗稱地震魚的「皇帶魚」，19日在澎湖魚市場拍賣，因造型奇特乏人問津，不料今日凌晨的地震不斷，讓外界聯想起兩者間的關聯性。

澎湖魚市場在地震前夕，出現地震魚。（民眾提供）

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