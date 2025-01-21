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    博弈水房洗錢87億元 主嫌等3人從輕改判

    主嫌方男等3人，涉嫌水房洗錢高達87億元，被高雄高分院從輕改判。（記者鮑建信攝）

    主嫌方男等3人，涉嫌水房洗錢高達87億元，被高雄高分院從輕改判。（記者鮑建信攝）

    2025/01/21 10:44

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄警方前年破獲博弈洗錢水房，金額高達87億元，主嫌方姓等3人，被地院依違反組織犯罪條例，分別判處2年半至3年8月不等徒刑，方等人不服上訴，高等法院高雄分院上午從輕改判2年4月至3年半。

    據了解，被告方男取得越南銀行人頭帳戶出租人、賭博集團盤口、水房自動化系統後，將營運資金交給胡男、郭男，由2人在2021年5月至2022年11月間，陸續成立「帝寶」、「鳳揚」、「馭富」、「翊禾」等4處洗錢機房。

    方等人涉嫌利用境外帳戶層層轉帳外，再協助把博弈資金轉帳，透過虛擬貨幣及國內需要越南盾的人士進行地下匯兌，將獲利資金轉回台灣，並以5萬到8萬高月薪，招募20名人員擔任客服。

    2023年6月初，檢警辦案人員循線破獲，帶回方姓、胡姓、郭姓等23人，查獲方等人涉嫌經手賭博網站入金、出金洗錢金額逾越南盾7兆471億679萬元，換算新台幣近87億6千5百萬元。

    高雄地院依違反組織犯罪防制條例，判處方有期徒刑3年8月，郭姓、胡姓2人則均處徒刑2年6月，3人不法所得共5千4百多萬元沒收，其餘20名被告因認罪，分處6月至1年2月徒刑不等徒刑，全部予以緩刑。

    方等3人不服上訴，高雄高分院上午審結宣判，方處徒刑3年6月，其餘2人各處2年4月，均可上訴。

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