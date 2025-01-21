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    竹聯幫份子逼賭客下跪圍毆訛和解金 13嫌被逮

    警方破門進入賭場，查扣克賭具、麻將、賭博機台小瑪莉及籌碼159萬元等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方破門進入賭場，查扣克賭具、麻將、賭博機台小瑪莉及籌碼159萬元等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/01/21 10:31

    〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫天堂綽號「阿傑」的周姓男子在台北市大安區私設賭場，其中一名郭姓賭客疑似遭到設局，僅因賭輸講話口氣不好，就遭眾人持刀恐嚇強逼下跪甚至圍毆，而郭男付了部分和解金獲釋後報案，警方組成專案小組，陸續將周男等13嫌逮捕送辦，於今日宣布偵破。

    大安警分局調查，41歲周嫌以每日3萬元，承租忠孝東路四段某商業大樓其中一戶，私設德州撲克賭場，而31歲郭姓男子得知訊息後前往賭錢，不到2個小時就輸了4萬元，因此逐漸略顯不悅，但賭場負責人周嫌僅因態度不好這理由，將郭男帶至休息室持刀恐嚇強逼下跪，而郭男想趁隙逃跑仍遭擄回，便遭眾人拳打腳踢，造成頭、頸部等多處擦挫傷及腦震盪。

    據了解，周嫌當下要求郭拿出30萬元來擺平這件事，雙方討價還價後談妥8萬和解，而郭先則以身上現金不夠為由，先付了4萬元後才脫身，並立即前往醫院驗傷，隨後至轄區派出所報案提告。

    據查，專案小組警方追查後鎖定周嫌等人涉有重嫌，上週先持搜索票於該賭場破門進入，查扣德州撲克賭具、麻將、賭博機台小瑪莉及籌碼159萬元等相關證物，後續再持拘票於雙北地區將周嫌等13人拘提到案，警詢後依妨害自由、恐嚇取財、傷害、賭博等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，賭博犯罪危害社會安定，且容易引發暴力與勒索等其他犯罪行為，民眾應遠離賭博活動，避免一時貪念而陷入困境。

    周嫌（白衣）等人將郭男帶至休息室強逼下跪，甚至圍毆要求付和解金。（記者陸運鋒翻攝）

    周嫌（白衣）等人將郭男帶至休息室強逼下跪，甚至圍毆要求付和解金。（記者陸運鋒翻攝）

    郭男遭持刀恐嚇趁隙逃跑時，被周嫌等人發現，隨即將其拉住帶回。（記者陸運鋒翻攝）

    郭男遭持刀恐嚇趁隙逃跑時，被周嫌等人發現，隨即將其拉住帶回。（記者陸運鋒翻攝）

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