竹縣訪視員性侵個案當事人 捏造紀錄「她性慾比較大」

新竹縣府訪視員安漢由涉性侵個案當事人，一審重判7年6月，安上訴後，和被害人和解並賠償，高院今改判2年徒刑、緩刑5年，不必入獄。（情境照）

2025/01/21 10:51

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣政府衛生局社區精神個案關懷訪視員安漢由，被控前年第2次上門訪視「小芳」（化名）時，竟性侵、逼迫口交，事後還捏造訪視紀錄，謊稱小芳性需求強，還說他帥、當面約炮，應訊否認性侵，一審依對精神障礙犯強制性交罪判安男7年6月，上訴後，高等法院考量安已和被害人達成和解、賠償，具悔意，今依強制性交罪判安2年徒刑、緩刑5年，緩刑刑期付保護管束，不必入獄。可上訴。

安漢由今未到庭聆判，無法得知他對判決看法。

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判決指出，安漢由前年3月起受新竹縣政府衛生局聘用，擔任社區精神個案關懷訪視員，同年6月2日訪視罹患有思覺失調症、重度憂鬱症的小芳。

前年6月30日上午，安漢由前往小芳住處訪視，竟強行襲胸，小芳拒絕不從，他仍強行將她推倒在沙發上，脫掉內褲，再性侵得逞。事後，小芳對安男提出性侵告訴。

安漢由辯稱，和小芳是在半推半就的情況下發生性行為，並未性侵，小芳還說這樣子會對不起另一半，整個過程結束後，2人還在沙發上抽菸、聊天。

新竹地院審理指出，小芳在警詢、偵訊及審理中對於遭性侵過程，指控說詞前後一致，應屬親身遭遇，小芳友人證稱，事發當天下午，小芳就說被訪視的社工性侵，還去買避孕藥，還陪小芳去醫院驗傷，且這件事情對她影響很大，還常做惡夢，足以證明小芳指控屬實。

合議庭還發現，安漢由在訪視追蹤紀錄單內記載小芳的需求慾望比較大，可以早中晚加宵夜都做愛，之前有去找炮友或是自行解決性需求，甚至問安男「我們要來約一下嗎？」、「沒想到訪視員這麼帥」等內容，認為應是安男是為掩蓋犯行所做的記載，不僅犯後否認犯行，推諉卸責，並於訪視追蹤紀錄單做與真實不符的記載，企圖將本案責任推卸至被害人，犯後態度甚差，惟考量2人達成調解，仍依對精神障礙人犯強制性交罪重判7年6月。全案上訴高等法院。

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