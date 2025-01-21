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    女子砸積蓄買彩券明牌點數 險遭網路詐騙

    陳女需求孔急，險遭詐騙。（警方提供）

    陳女需求孔急，險遭詐騙。（警方提供）

    2025/01/21 10:00

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區53歲陳女日前透過臉書加入詐騙集團所設置的台灣彩券群組，見群組內有人討論報彩券明牌中獎獲利數倍訊息，陳女需錢孔急，對彩券中獎明牌極為著迷，與詐團聯繫，陳女前天至超商分批購買五萬元遊戲點數，由於購買數量太大，店員通知警方到場協助，在眾人的勸說下陳女才放棄購買，雖然中獎獲利的夢碎了，保住僅存的5萬元積蓄。

    警方調查，前日上午陳女前往超商準備購買分批購買5萬元遊戲點數，店員並提醒陳女疑似遭詐騙，但陳女因急於獲利無視店員提醒，店員立即通知警方到場協助了解。

    清水警分局清水派出所巡佐黃燕麟、警員余培毅到場，發現陳女於網路上加入不明群組，警方表示該群組手法為常見的詐騙手法，但陳女表示，「這群組很多成員都有獲利數倍」，警方強調，群組內許多成員大都由詐團成員1人飾多角所扮的相關詐騙手法，另外店員及店長也加入跟陳女進行溝通，店員指出，這很典型的買點數詐騙。

    清水警分局為鼓勵更多的超商店員留意詐騙集團，今天公開表揚與警共同阻詐機警店員。清水警分局分局長蔡慶星表示，手機通訊軟體十分普及，已成為近年來詐騙集團常使用工具，如遇求明牌或交友等等理由要求購買遊戲點數，皆屬常見詐騙手法，如民眾遇有疑似詐欺情事，切記要詳加查證，也可向鄰近警察機關或撥打165專線求證，避免遭詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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