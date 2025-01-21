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    台中夫妻爭執衍4人混戰 一路打進手機配件行......店員超傻眼

    警方獲報到場處理。（警方提供）

    警方獲報到場處理。（警方提供）

    2025/01/21 10:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對夫妻因感情不睦長期爭吵，目前處分居狀態，17日男方要求女方返還私人物品，女方由友人陪同碰面時，雙方一言不合爆發肢體衝突竟衍生4人混戰，一路打進附近手機配件行，還打翻貨架，除店員超傻眼，過程還被民眾拍下上傳社群平台，引發議論。

    台中市第四分局今天指出，該分局黎明派出所本月17日接獲報案，南屯區向上路一間手機配件行內發生糾紛，迅速抵達現場時，雙方衝突已平息，但店內一片狼藉，經了解，現場均30多歲的鄭姓男子與劉姓女子為夫妻，因感情不睦長期爭吵，目前處分居狀態並協議離婚中。

    事發當晚8點多，鄭男要求劉女返還其iPad，劉女由兩名女性及一名男性友人陪同下樓交還，未料雙方一言不合激烈爭吵，繼而爆發肢體衝突推擠失控，其中4人混戰至鄰近的手機配件行，導致貨架倒塌、手機配件散落滿地，店內財損仍在估算中。

    警方指出，鄭男頭部及臉部受挫傷，劉女及2名發生肢體衝突的友人身上多處擦傷，另名未參與混戰的女性友人也被波及受傷，所幸皆為輕傷，已送醫治療，全案依違反《家庭暴力防治法》傷害罪嫌，移送台中地檢署偵辦；分局長陳祥麟呼籲民眾，遇衝突應保持冷靜理性，切勿一時激動以致觸法，若情況無法控制，請立即撥打110報案專線求助，避免事態擴大。

    夫妻雙方共4人打進手機配件行，店內一片狼藉。（警方提供）

    夫妻雙方共4人打進手機配件行，店內一片狼藉。（警方提供）

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