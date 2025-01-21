無視「慢」字標線撞癱婦人 新竹工程師被判刑

無視「慢」字標線撞癱婦人，新竹碩士工程師遭判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/21 10:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣彭姓碩士工程師騎機車經過湖口鄉中平路彎道，無視前方劃設「慢」字標線，撞上行人楊女，導致楊女腦傷嚴重，終身無法行走，新竹地院依過失傷害致人重傷罪判刑6月。

法官調查，彭男前年11月27日清晨6點多騎機車沿新竹縣湖口鄉中平路行駛，行經前方劃設「慢」字標線彎道，竟疏未注意，撞及前方行人楊女致倒地。

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楊女因受有創傷性硬腦膜下出血、右顳骨和左顳骨骨折、泌尿道感染、水腦症等傷害，經送醫治療後，仍遺有四肢無力、排尿及吞嚥困難、語言功能障礙，致終身不能從事任何工作，日常生活需人扶助，而受有一肢以上之機能、語能均嚴重減損及於身體或健康重大不治或難治之重傷害。

醫院表示楊女因腦傷程度嚴重，傷後初期呈意識喪失狀態，雖經醫療照護恢復意識，惟其認知及語言功能仍有明顯下降情形，依臨床經驗研判，已無法恢復至受傷前狀態，只能睜眼、做簡單對話，但進階的聊天或指令無法完全配合；算數、語言理解、閱讀及書寫均有障礙；高階認知功能包含學習或工作記憶已無法測試，顯已無法達成；其行走亦有障礙，需他人輔助才能行走，故可判定其已達「致終身不能從事任何工作，日常生活需人扶助」之程度，且各該症狀固定，依現今之醫療技術難以回復，傷勢屬刑法上之重傷害無誤。

法官審酌彭男領有適當駕駛執照，並有相當駕駛經驗，竟因一時輕忽未注意車前狀況，致肇生本案交通事故，使被害人受傷認知功能下降、語言功能障礙、四肢肢體無力而嚴重減損語能、一肢以上之機能，並受有於身體或健康重大不治或難治之重傷害結果，依現今醫學技術實難以治癒，其終身不能從事任何工作，日常生活需人扶助，不僅造成被害人幾近喪失未來之可能性，對被害人配偶、家屬而言，同屬不可承受之痛。

由於雙方賠償金額差距過大，迄今未能達成和解，被告於本案審理時稱欲待保險公司核定金額後，再談賠償事宜，未能適時補貼、協助被害人與家屬先行支出醫療或處理費用，積極彌平和解或調解過程中所生障礙，是終未能獲得被害人或家屬諒解，最後依過失傷害致人重傷罪判刑6月。

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