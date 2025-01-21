為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人臉也是個資！男拿安全帽遮手機 偷錄心儀女子容貌被判刑

    新竹縣吳男為取得心儀的陳姓女子臉部照片，竟將手機放在陳女機車旁地板，用安全帽與抹布遮住，藉以偷錄陳女容貌，新竹地院依非法蒐集個資罪判刑3月。（情境照）

    新竹縣吳男為取得心儀的陳姓女子臉部照片，竟將手機放在陳女機車旁地板，用安全帽與抹布遮住，藉以偷錄陳女容貌，新竹地院依非法蒐集個資罪判刑3月。（情境照）

    2025/01/21 09:22

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕注意！人臉也是個資！

    新竹縣吳男為取得心儀的陳姓女子臉部照片，竟將手機放在陳女機車旁地板，用安全帽與抹布遮住，藉以偷錄陳女容貌，新竹地院依非法蒐集個資罪判刑3月。

    法官調查，吳男前年7月與8月間，三度在新竹縣竹北市住宅地下1樓停車場，接續以隨身攜帶具有錄影功能的手機，放在陳女機車停車位旁地板，並使用安全帽及抹布遮蓋，藉以非法蒐集陳女臉部特徵之個人資料，經陳女發現報警處理。

    法官審酌吳男明知陳女個人資料均屬個人隱私權、資訊自主權保護之範疇，竟為一己之私，擅自非法蒐集陳女特徵之個人資料，顯見法治觀念薄弱，而其所為不僅有害善良風俗，更嚴重侵害被害人個人資料之自主權利，應予譴責。

    由於吳男犯後終能坦承犯行，態度尚可，並積極與被害人達成調解，且已履行調解條件完畢，被害人亦願意原諒被告，最後依個人資料保護法之非公務機關非法蒐集個人資料罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育2場次；及提供40小時義務勞務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播