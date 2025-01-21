人臉也是個資！男拿安全帽遮手機 偷錄心儀女子容貌被判刑

新竹縣吳男為取得心儀的陳姓女子臉部照片，竟將手機放在陳女機車旁地板，用安全帽與抹布遮住，藉以偷錄陳女容貌，新竹地院依非法蒐集個資罪判刑3月。（情境照）

2025/01/21 09:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕注意！人臉也是個資！

新竹縣吳男為取得心儀的陳姓女子臉部照片，竟將手機放在陳女機車旁地板，用安全帽與抹布遮住，藉以偷錄陳女容貌，新竹地院依非法蒐集個資罪判刑3月。

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法官調查，吳男前年7月與8月間，三度在新竹縣竹北市住宅地下1樓停車場，接續以隨身攜帶具有錄影功能的手機，放在陳女機車停車位旁地板，並使用安全帽及抹布遮蓋，藉以非法蒐集陳女臉部特徵之個人資料，經陳女發現報警處理。

法官審酌吳男明知陳女個人資料均屬個人隱私權、資訊自主權保護之範疇，竟為一己之私，擅自非法蒐集陳女特徵之個人資料，顯見法治觀念薄弱，而其所為不僅有害善良風俗，更嚴重侵害被害人個人資料之自主權利，應予譴責。

由於吳男犯後終能坦承犯行，態度尚可，並積極與被害人達成調解，且已履行調解條件完畢，被害人亦願意原諒被告，最後依個人資料保護法之非公務機關非法蒐集個人資料罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育2場次；及提供40小時義務勞務。

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