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    詐團疑黑吃黑凌虐活埋男子 3嫌判無期再判賠402萬

    疑黑吃黑遭詐團活埋，三兇遭判無期再判賠402萬。（記者蔡彰盛攝）

    疑黑吃黑遭詐團活埋，三兇遭判無期再判賠402萬。（記者蔡彰盛攝）

    2025/01/21 08:59

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐騙集團懷疑陳姓男子黑吃黑，下達活埋滅口指令，由徐維韓、謝旻錡、郭育廷等人將陳男從新竹縣綁走，毆打凌虐後活埋在苗栗山區，新竹地院將3人均依強盜殺人罪判處無期徒刑，陳父再向3人訴請民事賠償579萬，新竹地院扣除共犯已賠償百餘萬元部分，再判賠402萬。

    法官調查，張晉毅（現已出境，通緝中）、藍昱翔（現已出境，通緝中）、徐維韓、郭育廷及謝旻錡及綽號「紅財神」男子均為詐騙集團成員。

    徐維韓等人於111年12月間，依「紅財神」指示，擬將與「紅財神」有詐騙集團内部糾紛的被害人陳男擄走殺害，於111年12月29日凌晨2時許，陳男開車回住處，旋遭埋伏的徐維韓、謝旻錡等上前壓制並先後持電擊棒攻擊腳部、頭部，該電擊棒因謝旻錡用力過猛而碎裂；徐維韓又徒手毆打陳男至頭部流血受傷暈厥，郭育廷持手銬將其上銬，並以黑色束帶將雙腳綁起，再以膠帶纏繞眼、口以免呼救。

    眾人在車内尋得陳男遺留60萬元現金載往苗栗偏僻山區活埋，張晉毅、藍昱翔在草叢内以鐵鍬及利器，敲打陳男頭部及斬擊其腳跟後，推入地洞内，陳男不斷以「大哥對不起、多少錢我都願意給」等語求饒無用，直到將陳男活埋至死。

    陳父向被告連帶求償兒子的扶養費用329萬元與精神慰撫金250萬元，合計579萬元。

    刑事部分，新竹地院將徐維韓、謝旻錡、郭育廷等人依共同犯強盜殺人罪，處無期徒刑。

    法官扣除其他共犯已經賠償部分，判決徐維韓、郭育廷、張晉毅、藍昱翔應連帶給付陳父402萬元。

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