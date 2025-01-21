6.4地震南台灣多處災情27人傷 消防署啟動緊急應變小組

台南市府消防局在楠西區地震現場成立前進指揮所，南市特搜隊到場支援。（消防局提供）

2025/01/21 08:50

〔記者陸運鋒／新北報導〕嘉義縣今（21）日凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，深度9.7公里，其中嘉義縣最大震度6弱、台南市及高雄市最大震度5弱，消防署立即啟動緊急應變小組，截至目前無止，地震受傷就醫人數27人（台南市16人、高雄市3人、雲林縣4人、嘉義縣1人、嘉義市3人）。

消防署表示，地震後第一時間掌握台南市、嘉義市傳出部分災情，台南市楠西區民族路平房倒塌，導致6人受困、永康區國華街電梯受困1人、嘉義市圓福街電梯受困1人，分由台南市及嘉義市政府消防局立即派遣人車進行搶救，皆已全數脫困。

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此外，台東縣海端鄉台20線172K+000（利稻路段）邊坡坍方，道路阻斷，預計今日下午3時搶通，高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500 （錫安山路段）邊坡零星落石，道路阻斷，今日上午8時開放通行。另外，消防署於今早上派遣空總隊直升機於7時起飛進行災區空勘，進一步掌握確認災情狀況。

消防署呼籲，鑑於大規模地震後通常可能有餘震發生，於接獲強震即時警報或感受劇烈搖晃時，應立即遵循「趴下、掩護、穩住」防震三步驟，並於震後檢查房屋結構受損情況，以確保自身安全。

消防署統計全台災情如下：

台南市部分：

1、00：19台南市楠西區民族路157巷3號平房倒塌，且附近一帶多間平房天花板掉落，救出11人（4男7女），皆意識清處，其中3人送醫。

2、00：26台南市楠西區東勢路111號1人因牆面倒塌，01：13自行脫困未受傷。

3、00：34台南市玉井區大勇街7號門卡住無法2人受困未受傷。

4、00：35台南市楠西區民族路158號1人掉落物砸傷，01：33救出送醫。

5、00：39台南市歸仁區仁九路1號電梯受困救出1人未受傷。

6、00：49台南市楠西區民生路6巷2號受困1人已救出未受傷。

7、00：51台南市永康區國華街49號電梯受困救出1人未受傷。

8、00：59台南市新營區中興路13巷6號之1，1人受困摔傷送醫。

9、01：03台南市楠西區茄拔路163號受困1人已救出未受傷。

10、01：18台南市東山區信義街38號受困1人摔傷，救出後拒絕送醫。

11、台南市台三線竹圍橋伸縮縫南北段高低落差5至10公分，公路局已協同警方交通管制。

12、02：59台南市玉井區仁愛街180巷6號大樓結構不穩，03：47疏散9戶17人，03：50市長到達現場。

嘉義市部分：

1、00：19嘉義市北安路北鎮街電線火花。

2、00：20嘉義市新生路808號電線桿火災，無延燒之虞，交由台電處理。

3、00：21嘉義市世賢路四段163號印刷廠火災，01：05火勢撲滅，燃燒面積25平方公尺。

4、00：29嘉義市世賢國小警鈴作響無異狀。

5、00：33嘉義市圓福街2-3號電梯受困救出1人。

嘉義縣部分：

1、00：58嘉義縣大埔鄉西興村草嶺106號附近圍牆倒塌，無人員受困受傷。

2、01：03嘉義縣大埔鄉西興村曾文水庫往三腳石方向之產業道路，因大面積山體滑動阻斷道路無法通行，該村20人受困，已通知縣府建設處前往搶通道路。

台東縣部分：

07：00台東縣海端鄉台20線172K+000 （利稻路段），邊坡坍方，道路阻斷，預計21日15時搶通。

高雄市部分：

07：00高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500 （錫安山路段）邊坡零星落石，道路阻斷，預計21日08時開放通行。

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