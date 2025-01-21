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    首頁　>　社會

    高雄工人涉當街撞倒女高中生性侵判無罪！檢方上訴

    黃姓洗車工騎車外出，涉嫌隨機性侵女高中生，被高雄高分院判決無罪，高雄高分檢不服提起上訴。（記者鮑建信攝）

    黃姓洗車工騎車外出，涉嫌隨機性侵女高中生，被高雄高分院判決無罪，高雄高分檢不服提起上訴。（記者鮑建信攝）

    2025/01/21 06:58

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓洗車工涉嫌騎機車隨機找高中女生指侵，並因自白被檢方依妨害性自主罪起訴後翻供，一、二審均指警方辦案有瑕疵，認定罪證不足，高檢署高雄分署認為判決違背法令，依法提起上訴。

    據了解，2022年3月16日清晨5點多，黃嫌戴口罩騎車在高雄市前鎮區，隨機找目標下手，發現就讀高中的A女落單，在捷運凱旋站門口撞倒她後，拖到附近暗巷，涉嫌戴著工業用手套指侵，直到附近路人聽到哭喊聲查看，黃嫌始罷手逃逸，途中還變裝躲避查緝。

    7天後，警方循線逮捕黃嫌歸案，在住處查扣棉布手套等證物，經被羈押5個月後，獲准30萬元交保，並因自白認罪，被高雄地檢署依妨害性自主罪起訴，但地院開庭審理期間，他卻改口翻供。

    一、二審調查，警方詢問黃男時，曾利誘、恐嚇外，並在製作筆錄時，引導式問話有瑕疵，加上黃男機車與犯嫌機車特徵不同，身形也與監視器拍攝犯嫌有別，扣案棉手套也無兩人DNA，因而判決無罪。

    高雄高分檢認為院方推論違反經驗法則，並違背法令，依法向最高法院提起上訴，要求撤銷發回重審。

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