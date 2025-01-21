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    首頁　>　社會

    高雄警春安臨檢酒店、舞廳 長腿女郎排排站受檢

    *臉請打馬，謝謝！ 高市警方昨天深夜至舞廳、酒店臨檢，長腿女郎排排站一一接受盤查。（記者許麗娟攝）

    *臉請打馬，謝謝！ 高市警方昨天深夜至舞廳、酒店臨檢，長腿女郎排排站一一接受盤查。（記者許麗娟攝）

    2025/01/21 02:11

    〔記者許麗娟／高雄報導〕春節將至，高雄市警察局昨（20）日深夜起至2月3日進行春安工作，昨晚副市長林欽榮在苓雅分局進行勤前教育後，由局長林炎田帶隊前往舞廳、酒店等聲色場所進行臨檢，見大批警力到來，大批舞小姐、陪侍小姐只能排排站接受盤查，連包廂酒客也不例外。

    高雄市副市長林欽榮表示，今起為期15天，高雄市警察局動員17個分局、約525名警力加入全市擴大臨檢及路檢勤務，目的是3個準則，治安要平穩、交通要順暢、民眾要安心。

    高雄市警察局長林炎田指出，去年高市主要治安指標案類「暴力犯罪」、「竊盜犯罪」及「詐欺犯罪」等，犯罪發生率均為六都第2低，破獲率則為六都前3名，其中槍擊案全年發生數為4件，排名全國六都第二低，詐欺犯罪案件被害發生數降幅為六都第一，同時榮獲警政署評核第4波「全國同步打擊詐欺專案行動」全國第一。警方將淨化農曆春節前社會治安環境，讓市民平安快樂過好年。

    此外，過年期間，高市針對2025高雄燈會、高雄冬日遊樂園、哈瑪星西子灣、佛光山平安燈會、駁二特區、鹽埕埔新樂街趕集、崗山之眼、旗津、壽山、旗山老街等著名、熱門景點及活動，已訂有「高雄市春節疏運計畫」，並規劃相關疏導管制措施，以紓解春節旅遊人車潮。

    穿著火辣的舞廳小姐排隊接受警方盤查。（記者許麗娟攝）

    穿著火辣的舞廳小姐排隊接受警方盤查。（記者許麗娟攝）

    酒店小姐在休息室接接受警方盤查。（記者許麗娟攝）

    酒店小姐在休息室接接受警方盤查。（記者許麗娟攝）

    警方盤查客人身分及否有攜帶違禁品。（記者許麗娟攝）

    警方盤查客人身分及否有攜帶違禁品。（記者許麗娟攝）

    高雄市警察局長林炎田帶隊到舞廳臨檢。（記者許麗娟攝）

    高雄市警察局長林炎田帶隊到舞廳臨檢。（記者許麗娟攝）

    高雄市副市長林欽榮慰問員警。（記者許麗娟攝）

    高雄市副市長林欽榮慰問員警。（記者許麗娟攝）

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