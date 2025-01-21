台南春安工作首夜 黃偉哲勉警為民落實「3防」工作

台南市長黃偉哲（左一）於二十日晚間到北區北安路路檢點了解員警防酒駕、危駕攔檢工作情形。（記者王俊忠攝）

2025/01/21 00:10

〔記者王俊忠／台南報導〕為貫徹「讓市民安心、快樂過春節」的決心，台南市長黃偉哲於20日晚間到市警五分局召開全市同步擴大臨檢勤前教育。黃偉哲指出，春節過年期間民眾身上可能有較多的現金財物，警方要著重「防竊、防搶與防詐」等3防治安重點工作。

南市警局長林國清表示，今年春節加強重要節日安全維護工作於1月20日22時起至2月3日24時止，為期15日，工作主軸為「治安平穩、交通順暢，民眾安心」，力求讓民眾過好年。

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黃偉哲在會中肯定警察局對治安、交通的表現，對於剛結束的幾場大型耶誕、跨年系列活動，市警局投入所有警、民力，各項安維工作警衛部署周延萬全，任務圓滿達成，活動期間無治安事件發生，表現值得肯定。

黃偉哲期許警方除了做好春節期間3大主軸工作，應繼續落實「打詐、緝毒、掃黑」的目標，運用科技執法並積極整合第三方警政及民間力量，為大台南的治安、交通把關，打造安全宜居的幸福城市，讓市民安心、快樂過好年。

黃偉哲表示，春節期間，台南市政府將持續積極打擊詐欺犯罪、加強金融機構巡守及提供護鈔服務，全力做好防詐騙、防搶、防竊等工作。要特別提醒市民朋友，遇有疑似詐騙訊息或情事，請即撥打165反詐專線查證或110報案電話尋求協助，以保護自身財產安全；另對於返鄉團圓、出遊走春、拜廟祈福等年節活動，人潮、車流預期會大增，期勉全體警察同仁發揮團隊精神，並結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間5力，全力為南市治安及交通一起打拚，讓市民安心過好年。

台南市長黃偉哲（左三）與南市巡守志工大隊長宋俊明（左二）、市警局長林國清（左一）慰勉春節加強安維工作執勤員警並送上慰勞金。（記者王俊忠攝）

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