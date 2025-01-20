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    20年前性侵國小女童 逆轉判免訴理由曝光

    男被控20年前性侵房東就讀國小女兒，高雄高分院更審認定追訴時效消滅，改判免訴。（情境照）

    男被控20年前性侵房東就讀國小女兒，高雄高分院更審認定追訴時效消滅，改判免訴。（情境照）

    2025/01/20 22:02

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市曾姓男子被控20年前，涉嫌性侵房東就讀國小的女兒，一、二審判刑8年半，經最高法院撤銷發回後，高等法院高雄分院更審發現已過追訴時效，大逆轉改判免訴。

    據了解，20年前，被告曾男在高雄市某租屋處經營檳榔攤，認識房東女兒小雨（化名）後，自她就讀國小1年級起至6年級，恫稱如不聽話，會對其家人不利、要警察來抓她等語，涉嫌多次性侵得逞。

    小雨長大後，出現羞愧感、自責感、無望感，並覺得自己骯髒、沒有價值，不應該要活著，經過17次的心理諮商後，仍然無法完全擺脫陰影，醫院建議她能持續長期的心理治療。

    2020年2月間，小雨告訴丈夫阿榮（化名）內情後，向市警察局婦幼警察隊報案。曾男否認犯行，並說，阿榮到他家提及性侵其妻並要求他搬走，但因其剛睡醒，一陣錯愕，無法反應，又因其早有結束營業想法，不想把事情鬧大，才順著他的話，答應搬離住處，不知道有錄音。

    橋頭地院、高雄高分院依妨害性自主罪，判處曾男有期徒刑8年6月，他不服上訴後，被最高法院撤銷發回重新審理。

    高雄高分院更一審調查，曾男最後一次性侵行為是2000年4月5日清明節前一日，即同年4月4日，追訴時效為20年，2020年4月3日屆滿，但小雨是在2020年2月27日提告，婦幼隊則在4月14日，始將全案函送橋頭地檢署。

    橋檢在此之前，也沒有任何偵辦動作，追訴權時效已於2020年4月3日屆滿，檢方並在2021年1月20日對曾提起公訴，本案時效已完成，因此判決免訴，仍可上訴。

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