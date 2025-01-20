威力彩頭獎連24摃！今彩539開出1注800萬落台南

今晚（1月20日）開獎的第114000017期今彩539頭獎開出1注；第114000006期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/20 22:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月20日）開獎的第114000017期今彩539頭獎開出1注，由台南市鹽水區月港里中正路66號1樓的「大百利彩券行」開出；第114000006期威力彩頭獎連24摃，下期頭獎預期可上看5.9億。

第114000006期威力彩中獎號碼為「第一區：08、11、13、27、29、37。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得1384萬2856元；參獎共17注中獎，每注可得15萬元；肆獎共76注中獎，每注可得2萬元；伍獎共458注中獎，每注可得4000元；陸獎共3507注中獎，每注可得800元；柒獎共6155注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬3348注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬6635注中獎，每注可得100元；普獎共7萬3926注中獎，每注可得100元。

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第114000017期今彩539中獎號碼為「03、12、19、32、34」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共191注中獎，每注可得2萬元；參獎共7321注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4768注中獎，每注可得50元。

第114000017期39樂合彩中獎號碼為「03、12、19、32、34」，四合開出1注，可得21萬2500元；三合共147注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7921注中獎，每注可得1125元。

第114000017期3星彩中獎號碼為「617」，壹獎共97注中獎，每注可得5000元。

第114000017期4星彩中獎號碼為「4378」，壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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