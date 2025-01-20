春安工作今晚正式展開 蔣萬安：治安沒有假期

台北市長蔣萬安前往中正一分局，宣示春安工作正式啟動。（記者王冠仁攝）

2025/01/20 22:07

〔記者王冠仁／台北報導〕農曆春節將至，警方也在今天正式展開俗稱「春安」的「114年加強重要節日安全維護工作」。台北市政府在今天晚上，結合警察、社會、教育、衛生、消防等跨局處單位，擴大辦理聯合稽查勤務；市長蔣萬安也在今晚前往中正一分局聽取工作簡報，同時宣示春安工作正式啟動。蔣萬安強調，治安沒有假期，沒有平安，就沒有團圓的意義。

蔣萬安強調，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，是市府工作重點，也是此次工作的3大主軸。他除了要感謝辛苦的警察同仁，也要求同仁一定要落實各項工作；像是要持續的打擊詐欺，對於毒品犯罪也要深入社區與校園，在春節期間到青少年常去的場所加強巡檢。

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此外，對於交通，不管是景點、易塞車要道，以及年貨大街、台北燈節，都需要辛苦的警察同仁，落實交通疏導。

蔣萬安也說，年節期間當然是所有市民朋友與家人團圓放假的時刻，但是治安沒有假期。希望各位能夠堅守崗位，因為沒有平安，就沒有團圓的意義，只有守住治安，才能守住年節的幸福。

警方說，蔣萬安隨後也與警察同仁前往中正一分局轄內一家KTV臨檢，中正一分局轄內有許多政要機關、交通要點，警方每日深夜都會派員加強巡查，防範酒後滋事與治安事件。

台北市長蔣萬安致詞。（記者王冠仁攝）

台北市長蔣萬安前往中正一分局聽取簡報。（記者王冠仁攝）

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