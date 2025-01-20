台中商圈鈴木、賓士爭車位互不讓步 硬皮鯊突襲勝出

鈴木與另輛賓士車爭奪不相讓。（民眾提供）

2025/01/20 21:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區勤美商圈周遭車位常一位難求，近期上演一場因停車位爭奪引發的激烈糾紛，一輛鈴木與另輛賓士車不約而同盯上同一車位，兩名女駕駛互不退讓一度火藥味十足，引來圍觀，警方到場協調未果，見兩車都是違規樣態要求駛離時，剛好一輛硬皮鯊經過直接停入，民眾笑稱，真是「鷸蚌相爭，漁翁得利」。

台中市第一分局公益派出所當天接獲報案，勤美商圈中興街單行道上發生停車糾紛，巡佐廖俊銘與警員吳佳侖隨即趕往現場處理，發現兩車因為爭奪車位發生激烈爭執。

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經了解，爭執起源於兩車對車位的不同解釋，前方鈴木轎車女駕駛表示，當時駛過中興路的一個車格，發現有一輛車正準備離開，便駛至該車格前方排停，準備待該車駛離後倒車進入該空車位，此時另輛白色賓士車突出現，竟然倒車左切進入該空車位。

白色賓士車女駕駛則解釋，認鈴木車已經向前駛離較遠，不然自己也沒有足夠空間可以倒車停進該車位，雙方在現場各執一詞，無法達成共識，員警眼看協調無果當場指出，兩車目前都處於違規狀態，並勸說雙方各自尋找其他車位，無奈之下，兩輛車在不滿中陸續駛離現場，然而，沒人料到真正的主角此時登場。

就在鈴木與賓士兩車離去後，一輛藍色速霸陸硬皮鯊出現，以迅雷不及掩耳之勢穩穩停入該車格，成為這場鬥爭中最大的贏家，目擊此景的路人感慨，真是「鷸蚌相爭，漁翁得利」。

第一分局提醒民眾，路邊停車時，應遵循法律規定，且應根據現場標誌標線及交通秩序進行停車，避免因為車位糾紛引發不必要的衝突，在雙方未能達成共識的情況下，理應尊重公共秩序，並尋找其他可用車位，遵守交通規則，以免影響交通安全與秩序。

最後一輛藍色硬皮鯊經過直接停入。（民眾提供）

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