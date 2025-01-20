彰市大埔路「人行道」汽機車照停 警方：開始取締後會改善

彰化市大埔路綠漆的「人行道」陸續劃設，已有機車停在機車格上，行人也走在人行道上。 （記者湯世名攝）

2025/01/20 21:07

〔記者湯世名／彰化報導〕實測！彰化市大埔路規劃設置綠底標有「人行道」3個字的標線型人行道，最近陸續劃設，有民眾卻發現，有不少汽、機車仍停在人行道上，並未停在機車道內，是否該開罰？彰化警分局對此指出，目前將加強宣導，未來在全部畫設完成並開始實施強制取締後，違停情形應會獲得改善。

大埔路最近施作一條總長約1050公尺、寬0.9到1.2公尺的標線型人行道，人行道噴上綠漆，機車停車區則在行人道外，工程已接近完工，不料不僅施工期間引來當地商家與住戶嗆聲「我的家門口是我的！」以影響出入與汽機車共用車道危險為由要求停工，此話題還持續在網路社群上延燒。

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贊成施設人行道的民眾強調，都噴字人行道了，還停上機車，不識字的真多；保護人行道，檢舉違停人人有責；只是把路肩變成人行道和避車彎，車道根本沒變；與其讓一堆車子違停擋路，不如開個人行道跟暫停區域實際一點；增設人行道後人流會增加，活絡經濟，行人更加安全；明明規劃上有留下停車帶，也有留大於車輛所需的寬度，改動幅度很小，難道要被說彰化人看不懂標線？店家喜歡違規佔用騎樓？違規習慣了突然要守法很難。

反對的民眾則說，規劃的人根本不走這條路，有想過行進的車輛和想停騎車的車輛會打結嗎？好好一條路本來就不寬，是當大埔路有四線車道嗎？卡車開進去路都不夠寬了，改這樣也在支持；看車禍會不會更多；以為路很大條嗎？縮到這麼小是要幾點回家？這樣搞也不用做生意了。

彰化警分局指出，大埔路人行道劃設工程仍在持續中，目前有汽、機車停在人行道上，並不會進行開罰，但會加強巡邏宣導，讓民眾適應汽、機車與行人分流，未來在開始實施違停取締後，這種違規停車的情形應會獲得改善。

彰化市大埔路綠漆的「人行道」陸續劃設，卻有許多機車仍停在人行道上，行人無處可走。 （記者湯世名攝）

彰化市大埔路綠漆的「人行道」陸續劃設，卻有許多汽機車仍停在人行道上，警方稱目前宣導期不會開罰。（記者湯世名攝）

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