海陸男連長涉性騷擾男中士 被記過爭清白吞敗賠償

海軍陸戰隊防空飛彈連長涉及性騷擾男中士，打官司爭清白，被高雄高等行政法院打臉。（資料照）

2025/01/20 20:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍陸戰隊防空飛彈連長阿榮（化名）為男中士強行按摩，並趁其在中山室模擬考時，貼近臉旁吹氣，被認定構成性騷擾，遭單位記過處分，他打官司討公道，被高雄高等行政法院判決駁回。

據了解，2022年2月16日，海軍陸戰隊防空飛彈連連長阿榮，欲為在值星官桌上填寫簿冊的中士A男按摩，遭到對方拒絕後，卻強行以雙手揉捏按摩肩膀。

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同年3月10日及24日，A男在隊部中山室參加兩棲任務編組學科模擬考時，阿榮貼近他耳邊吹氣。A男退伍後，在2023年2月23日申訴性騷擾，經陸戰隊調查，符合性騷擾構成要件，並予以記過處分。

阿榮指出，多名同袍證詞，指控不實、相互矛盾，況且事隔年餘，記憶模糊，內容有諸多不確定性，自不能作為證據。

高高行調查，據多名目擊證人指述，阿榮卻有按摩、吹氣等不當行為，他還曾經跟A男表達「如果我的行為造成你不舒服不禮貌的事情，我願意道歉，我的行為冒犯到你可以適時告訴我，會改進」等語，判決他敗訴，仍可上訴。

此外，A男並提起民事求償，高雄簡易庭判決阿榮賠償8萬元，他不服上訴中。

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